Zayıflama yolunda yeşil çayın etkileri: Yeşil çay gerçekten doğanın Ozempic'i mi? Uzmanlar ne diyor?

GLP-1’in bu özellikleri, Ozempic gibi ilaçlarla benzerlik gösterir. Bu ilaçlar GLP-1’i taklit eder ve kişinin daha hızlı tok hissetmesini sağlar. Dolayısıyla, iştah azalır ve kilo kaybı desteklenir. Ancak yeşil çayın bu hormon üzerinde benzer bir etkisi olup olmadığı, bilimsel olarak tam anlamıyla kanıtlanmamıştır.