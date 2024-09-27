BM kürsüsünde susayan Haiti lideri Fils, bardağı unuttu
Haiti Geçici Başkanlık Konseyi Başkanı Edgard Leblanc Fils, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na hitabı sırasında kürsüdeki bardağı kullanmak yerine sürahiden su içti. Gülümseten anlar, sosyal medyada defalarca paylaşıldı
ABD'nin New York kentinde yapılan Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda gülümseten anlar yaşandı. Haiti Geçici Başkanlık Konseyi Başkanı Edgard Leblanc Fils, Genel Kurul'a hitabı sırasında kürsüdeki bardağı kullanmak yerine sürahiden su içti.
İHA'nın haberine göre; Haitili lider, sürahiden su içmesinin ardından konuşmasına kaldığı yerden devam ederken, konuşmasının sonunda ise suyu bardaktan içerek kürsüden ayrıldı. Kameraya yansıyan ilginç anlar, sosyal medyada defalarca paylaşıldı.