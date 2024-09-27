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        Haberler BBC Sağlık Son dakika: Her üç çocuktan biri miyop: Görme yetisini korumak için ne yapmalı?

        Her üç çocuktan biri miyop: Görme yetisini korumak için ne yapmalı?

        Dünya genelinde yapılan bir analiz, çocukların görme yetisinin giderek kötüleştiğini ve her üç çocuktan birinin artık miyop olduğunu, yani uzaktaki nesneleri net göremediğini ortaya koyuyor.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 27.09.2024 - 07:39 Güncelleme: 27.09.2024 - 07:39
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        Her üç çocuktan biri miyop: Görme yetisini korumak için ne yapmalı?
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        Dünya genelinde yapılan bir analiz, çocukların görme yetisinin giderek kötüleştiğini ve her üç çocuktan birinin artık miyop olduğunu, yani uzaktaki nesneleri net göremediğini ortaya koyuyor.

        Araştırmacılar, çocukların ekran başında daha fazla, açık havada ise daha az zaman geçirmelerine neden olduğu için Covid karantinalarının görme yetisi üzerinde olumsuz bir etki yarattığını söylüyor.

        Çalışma, miyopluğun giderek büyüyen küresel bir sağlık sorunu olduğu ve 2050 yılına kadar milyonlarca çocuğu daha etkileyeceği uyarısında bulunuyor.

        Çocuklar arasında miyop en fazla Asya'da yaygın. Japonya'daki çocukların yüzde 85'i, Güney Kore'deki çocukların yüzde 73'ü, Çin ve Rusya'da ise yüzde 40'tan fazlası miyop.

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        Paraguay ve Uganda yaklaşık yüzde 1 ile en düşük miyopluk seviyelerine sahipken, İngiltere ve ABD'de bu oran yüzde 15 civarında.

        British Journal of Ophthalmology dergisinde yayınlanan çalışma, altı kıtada 50 ülkeden beş milyondan fazla çocuk ve genci kapsayan araştırmayı inceledi.

        Veriler, 1990 ile 2023 yılları arasında miyopluğun üç kat artarak yüzde 36'ya yükseldiğini ortaya koyuyor.

        Araştırmacılar, Covid pandemisinden sonraki artışın “özellikle dikkat çektiğini” söylüyor.

        Miyopluk genellikle ilkokul yıllarında başlıyor ve yaklaşık 20 yaşında gözün büyümesi durana kadar kötüleşme eğilimi devam ediyor.

        Miyop Doğu Asya'da çok daha yaygın.

        Bu aynı zamanda genetiğe de bağlı. Ancak Singapur ve Hong Kong gibi yerlerde çocukların eğitime özellikle küçük yaşta (2 yaşında) başlaması gibi başka faktörler de var.

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        Araştırmalara göre, çocukların ilk yıllarında kitaplara ve ekranlara odaklanmış halde daha fazla zaman geçirmeleri göz kaslarını zorlayarak miyopluğa yol açabiliyor.

        Türkiye'den uzmanlar benzer durumun Türkiye için de geçerli olduğunu söylüyor.

        Okullaşmanın 6 - 8 yaşlarında başladığı Afrika'da miyopluk Asya'ya kıyasla çok daha az yaygın.

        Dünya genelinde milyonlarca insanın Covid kısıtlamaları sırasında uzun süre kapalı ortamlarda kalması nedeniyle de çocukların ve gençlerin görme yetisi zarar gördü.

        Araştırmacılara göre, “Ortaya çıkan kanıtlar, pandemi ile genç yetişkinler arasında görme bozukluğunun hızlanması arasında potansiyel bir bağlantı olduğunu gösteriyor”.

        Kızlarda daha yaygın

        Ekranı okumaya çalışan gözlüklü bir kız çocuğuGetty Images

        Araştırma, 2050 yılına kadar miyopun dünya genelindeki gençlerin yarısından fazlasını etkileyebileceğini öngörüyor.

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        Çalışmaya göre, kız çocukları büyüdükçe okulda ve evde açık hava etkinlikleri için daha az zaman harcama eğiliminde oldukları için, erkeklere göre daha yüksek oranlara sahip olabilirler.

        Ergenlik de dahil olmak üzere kız çocuklarının büyüme ve gelişmesi daha erken başlıyor, bu da daha erken yaşta miyop olmaları anlamına geliyor.

        Araştırmacılar, 2050 yılına kadar Asya'nın yaklaşık yüzde 69 miyop oranıyla diğer tüm kıtalara kıyasla en yüksek seviyelere ulaşması bekleniyor; gelişmekte olan ülkelerin de yüzde 40'a ulaşabileceği belirtiliyor.

        Çocukların görme yetisi nasıl korunabilir?

        Göz uzmanları, çocukların miyop olma ihtimallerini azaltmak için şu tavsiyelerde bulunuyor:

        • Özellikle 7-9 yaş arasında her gün en az iki saat dışarıda vakit geçirmeliler. Bu konuda fark yaratan şeyin güneş ışığı mı, açık havada yapılan egzersiz mi ya da çocukların gözlerinin daha uzaktaki nesnelere odaklanması mı olduğu net değil.
        • Çocuklar daha erken yaşta göz kontrolüne götürülmüş olsa bile, özellikle 7-10 yaşlarında göz testine götürülmeli.
        • Ebeveynler de çocuklarını dikkatli gözetlemeli: Miyopluk aileden geçer; siz miyopsanız, çocuklarınızın da miyop olma ihtimali diğerlerine göre üç kat daha fazladır.

        Tedavisi var mı?

        Miyopi tedavi edilemiyor, ancak gözlük veya lenslerle düzeltilebiliyor.

        Takılan özel lensler, gözün farklı şekilde büyümesini teşvik ederek, küçük çocuklarda miyopluk gelişimini yavaşlatabilir, ancak bunlar pahalı.

        Bu özel lenslerin çok popüler olduğu Asya'da ayrıca açık havada ders havası yaratmak üzere, boydan boya camla kaplı sınıfların sayısı da artıyor.

        Yüksek miyopluk oranlarının ileri yaşlarda birçok olağandışı göz rahatsızlığına yol açabileceğinden endişe ediliyor.

        Miyop belirtileri neler?

        • Okulda tahtayı görmede ve kelimeleri uzaktan okumakta zorluklar
        • Televizyona veya bilgisayara yakın oturmak ya da cep telefonunu veya tableti yüze yakın tutmak
        • Baş ağrısı çekmek
        • Gözleri sık sık ovuşturmak
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