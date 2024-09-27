"EŞİMİN DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜM"

İddianamede suçu sabit görülen ve hakkında Yalova 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Erdal Sözer, ilk kez hakim karşısına çıktığı duruşmada yaptığı savunmada, “Eşimle güzel bir düğün yaptık. Düğünden sonra bir adaptasyon sürecimiz oldu. Eşim sağlık açısından biraz zayıftı. Git-gelleri oluyordu. Aramızda kötü hiçbir şey olmadı. Eşimin sağlık durumunun iyi olmasından sonra yani ilerleyen süreçlerde de çocuk düşünüyorduk. Boş vakitlerimizde dağ bayır gezerdik. AVM’lerde de geziyorduk. Benim bir sicilim yok. Kavgaya bile karışmamışımdır. Aramızda kavga, ayrılık, aldatma hiç olmadı. Olay günü bizim evimize yakın bir tesis var. Eşim orayı hiç görmemiş, 'Oraya gidelim' dedi. Gidip çay kahve içtik. Dönüşte de bir çiftlik var, orada fotoğraf çekinmek istedi. Gittik çekindi. Oturmadan evvel manzarayı çok yakın çektiğimi söyledi. 'Başım döndü gibi oldu' dedi, oturduk. Dinlendi. Bir süre sonra 'İyiysen kalkalım' dedim. Kalktığımızda eşimin düştüğünü gördüm. Sevdiğim eşimi kaybettim. Yol aradım eşimin yanına, düştüğü yere doğru inmek için. Buldum ve yanına indim. Eşime seslendim ve tepki alamadım. Biz bazen konuşur, dertleşirdik. Aramızda geçen kötü bir durum olmadı. Boşanma durumumuz olsa, okumuş insanım ben, avukat tutar, masrafları karşılar, boşanırdım. Böyle bir şeye neden başvurayım. Hava aydınlıktı. Ambulans müdahale edene kadar karardı. Eşimin nasıl düştüğünü görmedim. Son düşme anını gördüm sadece. Nasıl oldu bilmiyorum. Olay akşamı ben kimseye yer göstermedim. Ambulansta oturdum. Ekipler yer belirlemişler. Bölge olarak yer gösterdim ben” dedi.