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        Haberler Magazin Ahu Tuğba'nın cenazesi, 27 gün sonra getirildi - Magazin haberleri

        Ahu Tuğba'nın cenazesi, 27 gün sonra getirildi

        Ahu Tuğba'nın cenazesi, ölümünden 27 gün sonra ABD'den Türkiye'ye getirildi. Tuğba'nın cenazesi, toprağa yarın verilecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 17:43 Güncelleme: 27.09.2024 - 18:58
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        Cenazesi 27 gün sonra getirildi
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        Türk sinemasının 1980'li yıllardaki yıldızlarından Ahu Tuğba, kızı Anjelik Calvin'in eğitimi için uzun yıllar önce ABD'ye yerleşti. Kızının polis olup Miami'de çalışmaya başlamasıyla Türkiye'ye dönmeyen Tuğba, KOAH nedeniyle 1 Eylül'de 69 yaşında hayatını kaybetti.

        Anjelik Calvin, sosyal medya üzerinden annesinin otopsi işlemlerine ilişkin açıklamalarda bulunmuş, resmi prosedürlerle uğraştıklarını ve kendisinin de pasaportunu yenilemesi gerektiği için cenazenin Türkiye'ye getirilmesindeki işlemlerin uzun sürdüğünü açıklamıştı.

        Anjelik Calvin, annesinin cenazesinin İstanbul'da defnedilmesini istedi.

        Cenazenin İstanbul'a nakli konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Miami Başkonsolosluğu devreye girdi. Cenazenin uçakla nakil ücretini ise Celal Kalyoncu üstlendi.

        Ahu Tuğba hayatını kaybetti
        Ahu Tuğba hayatını kaybetti Haberi Görüntüle

        Ahu Tuğba'nın cenazesi, ölümünden 27 gün sonra Miami - İstanbul seferini gerçekleştiren yolcu uçağıyla İstanbul'a getirildi.

        Cenazeyi taşıyan uçak, saat 16.10'da İstanbul Havaalanına indi.

        Anjelik Calvin; annesinin cenazesini teslim almayı beklerken yaptığı açıklamada; "Onu çok seviyorum. İnşallah, çok yaşamam da ona kavuşurum. Allah, naim cennetini nasip etsin. Ufacık çocuktum bana Allah'ı, Kur'an-ı Kerim'i öğretti. İlk öğrettiği şey Ayet-el Kürsüydü. Sen bana Allah'ın emanetisin diyordu. Ne diyebilirim ki o benim annem. Ne kadar artist de olsa o benim evde gecelikle oturan, benim okuldan gelmemi bekleyen anneydi yani. Dua öğreten, dua okuyan. İstediği kadar sanatçı olsun. O bir anneydi benim için o yüzden Allah, nur içinde yatırsın" ifadelerini kullandı.

        Ahu Tuğba için yarın Atlas Sineması'nda bir veda töreni düzenlenecek. Tuğba'nın cenazesi, Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

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        #Ahu Tuğba
        #Anjelik Calvin
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