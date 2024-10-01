Rıdvan Dilmen: Okan Buruk en büyük hatayı yaptı!

Türkiye'nin efsane futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, HT Spor'un programı "Çerçeve"de önemli yorumlarda bulundu. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan sordu Rıdvan Dilmen yanıtladı.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları:

"TARTIŞILMAYACAK BİR PENALTI"

AEK-Panathinaikos maçında aynı pozisyon oldu. Futbolcu ve antrenör gözüyle ben asla o penaltıyı vermem. Kurala göre yüzde 100 penaltı. Kasımpaşa'nın kazandığı penaltı kurala göre tartışılmayacak bir penaltı. IFAF'ta sıkıntı var, oyun kurallarıyla ilgili sıkıntı var. El konusuna çözüm bulunmuş değil. Bir oyuncu çıkarken mutlaka kollarından yardım alır, kural koyucular bunu düşünmeli ama düşünecek gibi gözükmüyor.

📺 Çerçeve



🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Kasımpaşa'nın kazandığı penaltı kurala göre tartışılmayacak bir penaltı. pic.twitter.com/W0Aow3v0tB — HT Spor (@HTSpor) October 1, 2024

"OKAN BURUK BİR TEK YERDE EN BÜYÜK HATAYI YAPTI" Okan Buruk tek bir yerde, en büyük hatayı yaptı. Maç 3-1, ilk yarının sonlarında Kasımpaşa'nın atağı gol olsa Galatasaray maçı kazanırdı. Yediği gol G.Saray'a yarardı. Okan Buruk bir tek bir şey yapacaktı. Osimhen sakatlanmışken merkeze Lucas Torreira'yı alacaktı ve maçı bitirecekti. En kötü şartlarda Kaan Ayhan'ı alacaktı. Mertens-Barış ikilisi yerine Torreira'yı alsaydı... 📺 Çerçeve



🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Okan Buruk bir tek bir şey yapacaktı. Osimhen sakatlanmışken merkeze Lucas Torreira'yı alacaktı ve maçı bitirecekti. pic.twitter.com/16G8lj83Jw — HT Spor (@HTSpor) October 1, 2024

"HAJRADINOVIC STRATEJİK BİR HAMLEYDİ" Hajradinovic aslında sağda veya forvet arkasında oynuyor. Ayrıca sırtı dönük de oynayabilen ve öne doğru da pas atabilen bir oyuncu. Rakip analizini çok iyi yapan teknik adamlar var. 1 hafta önce hoca Aytaç'ı oynatmadı, bu maçta oynattı. Hajradinovic sağda stratejik hamleydi. Sol ayaklı oyuncular sağda -Hakim Ziyech, İrfan Can Kahveci gibi- oynarken bunlara karşı bir türlü panzehir bulunamadı. Bunun bir türlü önlemini alamadılar ve bunu hayretle karşılıyorum. 🗣️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8), Haris Hajradinović'in performansını değerlendirdi. pic.twitter.com/u5kLwrheC7 — HT Spor (@HTSpor) October 1, 2024

"EN-NESYRI YETERLİ BİR OYUNCU" Bence Mourinho, Youssef En-Nesyri'ye sürekli olarak dönmeli diye düşünüyorum. Çok pozisyona giren oyuncu yeterli oyuncudur. Mutlaka atacaktır. Dzeko da değerli bir profesyonel ama yorgun olduğunu görüyorum. Mourinho'nun eline Fenerbahçe yönetimi öyle bir kadro vermiş ki, 100 milyon Euro ikinci takımın forveti. Çok önemli lüks bu ama bunun karşılığında iyi oyun var mı, yok. 📺 Çerçeve



🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Bence Mourinho, Youssef En-Nesyri'ye sürekli olarak dönmeli diye düşünüyorum. Çok pozisyona giren oyuncu yeterli oyuncudur. Mutlaka atacaktır. pic.twitter.com/QPWXDEoiFU — HT Spor (@HTSpor) October 1, 2024

"OYUNUN DEĞİL SKORUN ÖNEMLİ OLDUĞUNU GÖRDÜM" Perşembe günü maç başladı (Union Saint-Gilloise), oyuncular adına üzüldüm. Oyuna iyi başlamadı ve genelinde de F.Bahçe iyi oynamadı. 3-1 Galatasaray'a mağlup oluyorsun, ilk 20 dakika oyuncuların yüz hallerinden görüyorum 'Bu maç nasıl oynayacağız' diyorlar. O maçta taraftar görevini fazlasıyla yaptı. Sonrasında Antalyaspor maçında oyunun değil skorun önemli olduğunu Jose Mourinho'da gördüm. REKLAM 📺 Çerçeve



🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Perşembe günü oyuncular adına üzüldüm. Galatasaray maçından sonra zor bir şeydir. O maçta taraftar görevini fazlasıyla yaptı. Sonrasında Antalyaspor maçında oyunun değil skorun önemli olduğunu Jose Mourinho'da gördüm. pic.twitter.com/wQLrZQUFsp — HT Spor (@HTSpor) October 1, 2024 "TADIC KALECİYE MEKTUP YAZDI" Kısa bir mesafede topu durdurup 1-2 topu dürterek, herkes kalecinin sağına vururken, yakın direğe vurdu. Bu da onun özel yeteneği. Maximin ilk yarıda 2-3 defa soldan girdi ama nereye vurdu kaleciye. Mektup yazdı kaleciye. 📺 Çerçeve



🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Tadic önce topu önüne aldı ve kısa bir mesafede topu durdurup 1-2 topu dürterek yakın direğe vurdu. Bu da Tadic özel yeteneği. Maximin ilk yarıda 2-3 defa soldan girdi ama nereye vurdu kaleciye. Mektup yazdı kaleciye. pic.twitter.com/zp86dS5a6Z — HT Spor (@HTSpor) October 1, 2024