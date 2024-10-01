Sır perdesi aralanacak mı? Cem Garipoğlu'nun mezarında polis nöbeti

MÜNEVVER KARABULUT NE ZAMAN VE NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Münevver Karabulut İstanbul Bahçeşehir'de bir villada öldürüldü ve parçalanmış cesedi, 3 Mart 2009'da Etiler'de bir çöp konteynerinde bulundu.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de Münevver Karabulut'u öldürdüğü gerekçesiyle Cem Garipoğlu'nu 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar etti.

Yapılan otopsinin ardından Garipoğlu toprağa verilirken, aileden alınan DNA örnekleri de bu kişiyle uyuşmuştu. Ancak tartışmalar yıllarca sürdü.