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        DEM Parti ile tokalaşma

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'nin yeni yasama yılının açılışında DEM Parti yöneticileriyle tokalaşması dikkat çekti. Bahçeli tokalaşmayla ilişkin olarak "Yeni bir döneme giriyoruz, dünyada barışı isterken kendi ülkemizde barışı sağlamamız lazım" dedi

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 01.10.2024 - 20:28 Güncelleme: 01.10.2024 - 20:28
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        DEM Parti ile tokalaşma
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        Devlet Bahçeli, TBMM'nin yeni yasama yılı açılışı kapsamında düzenlenen resepsiyona katıldı. Bahçeli, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        "ÜLKEMİZDE BARIŞI SAĞLAMAMIZ LAZIM"

        Bahçeli, bir gazetecinin yeni yasama yılının açılışında DEM Parti yöneticileriyle tokalaşmasına ilişkin sorusu üzerine "Yeni bir döneme giriyoruz, dünyada barışı isterken kendi ülkemizde barışı sağlamamız lazım" karşılığını verdi.

        Öte yandan Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İsrail, Lübnan'dan sonra gözünü topraklarımıza dikecek" sözlerine ilişkin ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız muhtemel gelişmeler üzerinde kararlı bir şekilde duruyor. Türk milletini de bu manada uyarıyor" dedi.

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