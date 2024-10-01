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        Haberler Gündem Politika "Makama saygıdan kalktık, bundan sonra da olacak" | Son dakika haberleri

        "Makama saygıdan kalktık, bundan sonra da olacak"

        CHP lideri Özel, TBMM'de yeni yasama yılı açılışı sonrası açıklamalarda bulundu. Özel, CHP milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Meclis Genel Kurulu'na geldiği sırada ayakta karşılaması hakkında, "Makama saygıdan kalktık, bundan sonra da olacak" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 17:40 Güncelleme: 01.10.2024 - 17:40
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        "Makama saygıdan kalktık, bundan sonra da olacak"
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        Meclis yeni yasama dönemine başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Genel Kurulu'nda açılış konuşması yaptı. CHP milletvekilleri de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Meclis Genel Kurulu'na geldiği sırada ayakta karşıladı. CHP lideri Özgür Özel, oturum sonrası gazetecilerin bu konu hakkındaki sorularını yanıtladı.

        "BUNDAN SONRA DA BENZER ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ"

        Özel açıklamasında şunları söyledi: "Makama saygıda bir eksik bırakmayacağımızı söylemiştik. Cumhurbaşkanı'nı yeminine uygun şekilde geldiğinde karşılamamızı, ona uygun bir konuşma yapacağını da umarak, ayakta yaptık. Makama saygısızlık yapmayacağımızı daha önce defalarca söylemiştik. Konuşması bir parti genel başkanı konuşması sınırları içindeydi. Rahatsız edici söylemler olmamakla birlikte yani bizleri rahatsız edecek ya da cevap vermemizi gerektirecek söylemler olmamakla birlikte bir parti genel başkanı konuşmasıydı."

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        "O yüzden giderken ayağa kalkma gereği duymadık. Biz Cumhurbaşkanı'nı, devletin başını, Meclis'i açmakla anayasada görevli olan kişiyi 1 Ekim günü makama saygısızlık yapmadan karşıladık. Bunda şaşılacak bir şey yok. Bunu çok uzun süredir ifade ediyordum zaten. Sağ olsun bu konuda arkadaşlarımız da benzer düşündüler. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz. Hatta bir arkadaşımızın değerlendirmesi şu: Seneye ya da ondan sonraki seneye bizim Cumhurbaşkanımıza da yapılmaması açısından önemli bir adım attık. Seneye ya da ondan sonraki sene de ümit ediyorum ki Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhuriyet Halk Partili bir Cumhurbaşkanı seçildiğinde aynı nezaketi gösterecektir."

        "15-20 ARKADAŞIMIZ KULİSTE BEKLEMEYİ İSTEDİ"

        "Cumhuriyet Halk Partisi demokratik bir partidir. Geçmişte de çok kez benzer kararlarda karara uymak istemeyenler dışarıda kalabilir dedik. Biz bunu bu şekilde söyledik. Herkes gelecek ayağa kalkacak diye bir zorunluluğumuz olmadı. 15-20 arkadaşımız kuliste beklemeyi istedi. Bazı arkadaşlarımız da ayağa kalkmamış."

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        "NORMALLEŞME HERKESE LAZIM"

        "Akşam resepsiyona katılacağım. Bir kez daha ifade etmek isterim Cumhuriyet Halk Partisi makama saygılı olmaya devam edecek. Ancak hakaret etmeden en sert eleştirilerde de bulunuruz. Bizim attığımız normalleşme adımı bugün örneğin Devlet Beyin çok sert söylemleri var ama el sıkışmaktan kesinlikle kaçınmadık. Bakın bugün Sayın Devlet Bahçeli, DEM Partisi'nin eş genel başkanlarıyla el sıkıştı ve sohbet etti. Bu önemlidir."

        "Normalleşme herkese lazım, Türkiye'ye çok lazım. Normalleşme demek bir tek adam iktidarının bir faşizan yönetimine dönüşmesine karşı herkesin demokratik sınırlar içinde kendi pozisyonunu en sağlam şekilde savunmasıdır. Aksi takdir ülkeyi felakete götürür. CHP'nin risk alarak attığı adımların Türkiye siyasetinde sonuç doğurduğunuzu görüyorsunuz. Normalleşme adımlarının ne partime zararı ve ne ülkeme zararı var. İkisine de faydası var. "

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