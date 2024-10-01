Galatasaray'dan Osimhen açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalırken; ilk yarının son anlarında Victor Osimhen değişiklik istediğini kenara bildirmişti.

İlk yarının sona ermesiyle birlikte oyundan çıkan Nijeryalı forvetin son durumu belli oldu.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in yedinci haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında sol üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan kontrollerinde sol üst arka adale grubunda strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Victor Osimhen’in tedavisine başlanmıştır." denildi.