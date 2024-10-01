Şimdiye kadarki en soğuk kışı yaşayabiliriz! Peki bunu önceden tahmin etmek ne kadar mümkün?

Benzer şekilde, domuzların çubuk topladığına dair eski bir inanç da vardır. Buna göre, domuzlar çubuk toplamaya başladığında zorlu bir kışın yaklaştığına işaret eder. Ancak bu gibi inanışlar, bilimsel bir temele dayanmaz ve genellikle bir şaka ya da halk arasında yayılan rivayetler olarak kalır.