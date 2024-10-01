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        Haberler Ekonomi Para Petrol ve altında 'füze' yükselişi - Para Haberleri

        Petrol ve altında 'füze' yükselişi

        İran'ın İsrail'e füze saldırısı sonrası petrol ve altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 21:58 Güncelleme: 01.10.2024 - 22:22
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        Petrol ve altında 'füze' yükselişi
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        Orta Doğu'da artan tansiyon ve İran'ın İsrail'e füze saldırısı sonrası petrol ve altın fiyatlarında yükseliş yaşandı.

        Brent petrolün varil fiyatı öğleden sonra İran'ın İsrail'i balistik füzelerle hedef alabileceği haberinden önce 70 dolar civarında seyrediyordu. Haberin çıkması ve ardından gelen füze saldırısı sonrası Brent petrol önce 75 doları gördü ardından 73.6 dolar civarında dengelendi. Petrolde günlük yükseliş yüzde 3'ü aştı.

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        Yaşanan gerilimin ne boyuta ulaşacağı henüz bilinmezken bölgede artan tansiyon geleceğe yönelik arz endişelerini tetikledi. Bu da fiyatlarda yükselişe yol açtı.

        İran'ın füze saldırısıyla beraber 'güvenli liman' olarak görülen altında da hareketlenme oldu. Altının ons fiyatı 2.650 dolardan 2.670 dolara çıktı. Ons fiyatı daha sonra 2.662 dolara çekilse de günlük yükselişi yüzde 1'in üzerinde kaldı.

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