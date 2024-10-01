Petrol ve altında 'füze' yükselişi

Orta Doğu'da artan tansiyon ve İran'ın İsrail'e füze saldırısı sonrası petrol ve altın fiyatlarında yükseliş yaşandı.

Brent petrolün varil fiyatı öğleden sonra İran'ın İsrail'i balistik füzelerle hedef alabileceği haberinden önce 70 dolar civarında seyrediyordu. Haberin çıkması ve ardından gelen füze saldırısı sonrası Brent petrol önce 75 doları gördü ardından 73.6 dolar civarında dengelendi. Petrolde günlük yükseliş yüzde 3'ü aştı.

Yaşanan gerilimin ne boyuta ulaşacağı henüz bilinmezken bölgede artan tansiyon geleceğe yönelik arz endişelerini tetikledi. Bu da fiyatlarda yükselişe yol açtı.