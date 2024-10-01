İran yüzlerce füze attı, " sığınak uyarısı" 1 saat 10 dakikada sona erdi

İsrail'in Lübnan'a dün gece saatlerinde kara operasyonu başlattığını duyurmasının ardından dünyanın gözü İsrail-Lübnan hattına kilitlenmişti. Bu akşam saatlerinde ise İsrail'den yapılan açıklamada, ABD'nin İran'ın İsrail'e füze fırlatma hazırlığı içinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

İran, İsrail'e doğru füzeleri ateşledi Haberi Görüntüle

İsrail'in bu açıklamasından kısa bir süre sonra, İran İsrail'e yüzlerce füzeyle saldırmaya başladı. TSİ 19.30 sularında başlayan saldırı yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

İran'ın saldırıları sonrasında Tel Aviv ve Kudüs'te sirenler çaldı. İsrail Savunma Kuvvetleri, vatandaşların sivilleri sığınaklara gitmeleri yönünde çağrıda bulundu. İsrail'de sirenlerin çalmasıyla insanlar yol kenarlarında, araçların veya köprülerin altına sığındığı görüldü.