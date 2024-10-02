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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Hakan frikikten attı: Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - Futbol Haberleri

        Hakan frikikten attı: Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonu heyecanı oynanan 9 maçla devam etti. Nuri Şahin'in hocalığını yaptığı Borussia Dortmund, Celtic'i 7-1 mağlup ederken; Hakan Çalhanoğlu'nun frikikten gol attığı Inter ise sahasında Kızılyıldız'ı 4-0'la geçti. İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 00:18 Güncelleme: 02.10.2024 - 00:21
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta mücadelesi başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun ikinci haftasında 9 maç yapıldı.

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        Inter, sahasında Kızılyıldız'ı milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 11, Marko Arnautovic'in 59, Lautaro Martinez'in 71 ve Mehdi Taremi'nin penaltıdan 81. dakikada attığı gollerle 4-0 yendi.

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        Gecenin öne çıkan maçında Arsenal, konuk ettiği Paris Saint-Germain (PSG) karşısında 20. dakikada Kai Havertz ve 35. dakikada Bukayo Saka'nın golleriyle 2-0 kazandı.

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        Teknik direktörlüğünü Nuri Şahin'in yaptığı Borussia Dortmund ise Celtic'i Emre Can'ın penaltıdan 7, Karim Adeyemi'nin 11, 29, 42, Serhou Guirassy'nin 40 (penaltıdan), 66 ve Felix Nmecha'nın 79. dakikada kaydettiği gollerle 7-1 mağlup etti. Konuk takım Celtic'in golü, 9. dakikada Daizen Maeda'dan geldi.

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        Öte yandan Celtic taraftarları, tribünde Filistin ve Lübnan bayrakları açarak İsrail'in saldırılarını protesto etti.

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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün toplu sonuçları şöyle:

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        Salzburg (Avusturya)-Brest (Fransa): 0-4
        Stuttgart (Almanya)-Sparta Prag (Çekya): 1-1
        Inter (İtalya)-Kızılyıldız (Sırbistan): 4-0
        Borussia Dortmund (Almanya)-Celtic (İskoçya): 7-1
        Barcelona (İspanya)-Young Boys (İsviçre): 5-0
        Bayer Leverkusen (Almanya)-Milan (İtalya): 1-0
        Arsenal (İngiltere)-PSG (Fransa): 2-0
        PSV (Hollanda)-Sporting (Portekiz): 1-1
        Slovan Bratislava (Slovakya)-Man. City (İngiltere): 0-4

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