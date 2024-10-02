Hakan frikikten attı: Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonu heyecanı oynanan 9 maçla devam etti. Nuri Şahin'in hocalığını yaptığı Borussia Dortmund, Celtic'i 7-1 mağlup ederken; Hakan Çalhanoğlu'nun frikikten gol attığı Inter ise sahasında Kızılyıldız'ı 4-0'la geçti. İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta mücadelesi başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun ikinci haftasında 9 maç yapıldı.
Inter, sahasında Kızılyıldız'ı milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 11, Marko Arnautovic'in 59, Lautaro Martinez'in 71 ve Mehdi Taremi'nin penaltıdan 81. dakikada attığı gollerle 4-0 yendi.
Gecenin öne çıkan maçında Arsenal, konuk ettiği Paris Saint-Germain (PSG) karşısında 20. dakikada Kai Havertz ve 35. dakikada Bukayo Saka'nın golleriyle 2-0 kazandı.
Teknik direktörlüğünü Nuri Şahin'in yaptığı Borussia Dortmund ise Celtic'i Emre Can'ın penaltıdan 7, Karim Adeyemi'nin 11, 29, 42, Serhou Guirassy'nin 40 (penaltıdan), 66 ve Felix Nmecha'nın 79. dakikada kaydettiği gollerle 7-1 mağlup etti. Konuk takım Celtic'in golü, 9. dakikada Daizen Maeda'dan geldi.
Öte yandan Celtic taraftarları, tribünde Filistin ve Lübnan bayrakları açarak İsrail'in saldırılarını protesto etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün toplu sonuçları şöyle:
Salzburg (Avusturya)-Brest (Fransa): 0-4
Stuttgart (Almanya)-Sparta Prag (Çekya): 1-1
Inter (İtalya)-Kızılyıldız (Sırbistan): 4-0
Borussia Dortmund (Almanya)-Celtic (İskoçya): 7-1
Barcelona (İspanya)-Young Boys (İsviçre): 5-0
Bayer Leverkusen (Almanya)-Milan (İtalya): 1-0
Arsenal (İngiltere)-PSG (Fransa): 2-0
PSV (Hollanda)-Sporting (Portekiz): 1-1
Slovan Bratislava (Slovakya)-Man. City (İngiltere): 0-4