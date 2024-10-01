Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 33 yaşındaki Sibel çocuklarının gözü önünde katledildi
Aydın'ın Didim ilçesinde, boşandığı eşi tarafından çocuklarının gözü önünde tabancayla vurulan 33 yaşındaki Sibel Aygan hayatını kaybetti.
Türkiye'de bir kadın daha cinayete kurban gitti.
Aydın'ın Didim ilçesinde 43 yaşındaki M.Y., Efeler Mahallesi Zeybek Caddesi'nde 33 yaşındaki boşandığı eşi Sibel Aygan'a çocuklarının gözü önünde tabancayla kurşun yağdırdı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Aygan, ambulansla kaldırıldığı Didim Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cinayetin ardından olay yerinden kaçan M.Y, Muğla'nın Milas ilçesinde yakalandı.
Olay yerinde yapılan inceleme 5 kovan bulundu. Sibel Aygan'ın boşandığı eşinden çocukları olduğu öğrenildi.
Soruşturma sürüyor.