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        Haberler Gündem Güncel Cep telefonu alan daraltması yapıldı! Narin’den 13 dakika sonra amca ile Nevzat buluşması! | Son dakika haberleri

        Cep telefonu alan daraltması yapıldı! Narin’den 13 dakika sonra amca ile Nevzat buluşması!

        Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra öldürüldüğü ortaya çıkan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturmasında TÜBİTAK tarafından incelenen görüntülerde Nevzat Bahtiyar'ın dere kenarındaki görüntüsü tespit edildi. Görüntülerin incelenmesine devam edilirken Nevzat Bahtiyar ile amca Salim Güran'ın, cep telefonu sinyallerinin net bilgileri dosyaya girdi. Yapılan alan daraltmasında bu iki telefonun 15.28 ile 15.46 arasında yan yana oldukları tespit edildi. Ulaşılan bu bilgilere göre, Narin Güran'ın görüldüğü saatten 13 dakika sonra amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın buluştuğu düşünülüyor. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi..

        Giriş: 01.10.2024 - 13:32 Güncelleme: 01.10.2024 - 13:32
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        Cep telefonu alan daraltması yapıldı! 18 dakikalık tespit
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        Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos günü kaybolan ve cansız bedeni 8 Eylül günü dere yatağında bulunan Narin Güran cinayeti soruşturması devam ediyor.

        Eğertutmaz Deresi ile köyün alt kısmındaki pamuk ve mısır tarlalarının bulunduğu ovayı gören askeri üsse ait Şahin Gözü adı verilen kamera görüntüleri ile Narin’in son olarak olay günü 15.15’te görüldüğü okul ve korucu kulesine ait kamera görüntüleri, çözümü için gönderilen TÜBİTAK’ta inceleniyor.

        NEVZAT’IN GÖRÜNTÜSÜ

        Gönderilen kamera görüntüleri kurulan 6 kişilik ekiple incelenirken, ilk bulgular ortaya çıkmaya başladı. Daha önce askeri üs bölgesine ait olan Şahin Gözü kamerası kayıtlarına, dere kenarında iki kişinin görüntüsüne ulaşılmıştı. Bu kişilerin kim olduğu incelemeye alınırken, Narin’in cesedini taşıyıp gömdüğünü anlatan Nevzat Bahtiyar’ın da dere kenarında görüntüsüne ulaşıldı. Görüntülerin Bahtiyar’ın Narin’in cansız bedenini taşıdığı itirafı ile uyumlu olduğu öğrenildi.

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        Salim Güran
        Salim Güran

        CEP TELEFONLARINA ALAN DARALTMASI

        TÜBİTAK’tan gelecek olan görüntü çözümleriyle ilgili bilirkişi raporu beklenirken, dosyada amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar’ın cep telefonlarıyla ilgili dikkat çeken yeni veriler olduğu ortaya çıktı. Yapılan soruşturmada, amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar’ın cep telefonu sinyallerinin 15.21 ile 15.46 arasında birbirleriyle uyumlu olduğu belirlendi. Bu verilerle ilgili alan daraltması çalışması yapıldı.

        18 DAKİKA YAN YANA

        Getirilen uzman ekiple Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar’ın kullandığı cep telefonu kayıtlarının cell track verileri alındı. Yapılan titiz çalışmalarda, amca Salim ile Nevzat’ın kullandığı cep telefonlarının ilk saat 15.21’de aynı bölgede yakınlaşmaya başladıkları görüldü.

        Alan daraltma çalışmasında bu ikilinin saat 15.28 ile 15.46 arasında yan yana geldiği verilere ulaşıldı. Ulaşılan bu verilere göre Salim ile Nevzat’ın 18 dakika yan yana oldukları düşünülüyor.

        Nevzat Bahtiyar
        Nevzat Bahtiyar

        NARİN'İN GÖRÜNTÜSÜNDEN 13 DAKİKA SONRA

        Bu alan daraltması dosyaya girerken, Narin Güran’ın görüntüsü en son 15.15’de okulun güvenlik kamerasına takılmıştı. Elde edilen sinyal bilgilerine göre Narin’in güvenlik kamerasına takılan görüntüsünden 13 dakika sonra amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar’ın buluştuğu belirtiliyor.

        GÖRMEMESİ GEREKEN NE GÖRDÜ?

        Yapılan tüm çalışmaların ardından, Narin’in görüldüğü 15.15’ten sonra çok kısa bir süre sonra öldürüldüğü ortaya çıkıyor. Nevzat ile amca Salim’in cep telefonu sinyalleri önemli kayıt oluştururken, Narin’in neden ve kim tarafından öldürüldüğünü tespit edilmek için titiz çalışma sürdürülüyor. Görmemesi gereken bir olayı gördüğü için Narin’in öldürüldüğü düşünülürken, ortaya çıkacak TÜBİTAK’ın görüntü analiz raporu soruşturma da yön verecek.

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        #narin güran
        #Diyarbakır
        #son dakika
        #Nevzat Bahtiyar
        #Salim Güran
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