Cep telefonu alan daraltması yapıldı! Narin’den 13 dakika sonra amca ile Nevzat buluşması!

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos günü kaybolan ve cansız bedeni 8 Eylül günü dere yatağında bulunan Narin Güran cinayeti soruşturması devam ediyor.

Eğertutmaz Deresi ile köyün alt kısmındaki pamuk ve mısır tarlalarının bulunduğu ovayı gören askeri üsse ait Şahin Gözü adı verilen kamera görüntüleri ile Narin’in son olarak olay günü 15.15’te görüldüğü okul ve korucu kulesine ait kamera görüntüleri, çözümü için gönderilen TÜBİTAK’ta inceleniyor.

Gönderilen kamera görüntüleri kurulan 6 kişilik ekiple incelenirken, ilk bulgular ortaya çıkmaya başladı. Daha önce askeri üs bölgesine ait olan Şahin Gözü kamerası kayıtlarına, dere kenarında iki kişinin görüntüsüne ulaşılmıştı. Bu kişilerin kim olduğu incelemeye alınırken, Narin’in cesedini taşıyıp gömdüğünü anlatan Nevzat Bahtiyar’ın da dere kenarında görüntüsüne ulaşıldı. Görüntülerin Bahtiyar’ın Narin’in cansız bedenini taşıdığı itirafı ile uyumlu olduğu öğrenildi.

Salim Güran

CEP TELEFONLARINA ALAN DARALTMASI

TÜBİTAK’tan gelecek olan görüntü çözümleriyle ilgili bilirkişi raporu beklenirken, dosyada amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar’ın cep telefonlarıyla ilgili dikkat çeken yeni veriler olduğu ortaya çıktı. Yapılan soruşturmada, amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar’ın cep telefonu sinyallerinin 15.21 ile 15.46 arasında birbirleriyle uyumlu olduğu belirlendi. Bu verilerle ilgili alan daraltması çalışması yapıldı.

18 DAKİKA YAN YANA

Getirilen uzman ekiple Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar’ın kullandığı cep telefonu kayıtlarının cell track verileri alındı. Yapılan titiz çalışmalarda, amca Salim ile Nevzat’ın kullandığı cep telefonlarının ilk saat 15.21’de aynı bölgede yakınlaşmaya başladıkları görüldü.

Alan daraltma çalışmasında bu ikilinin saat 15.28 ile 15.46 arasında yan yana geldiği verilere ulaşıldı. Ulaşılan bu verilere göre Salim ile Nevzat’ın 18 dakika yan yana oldukları düşünülüyor.