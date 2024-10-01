Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.311,60 %-3,66
        DOLAR 34,2114 %0,04
        EURO 37,9339 %-0,46
        GRAM ALTIN 2.931,00 %1,21
        FAİZ 41,32 %0,39
        GÜMÜŞ GRAM 34,74 %1,38
        BITCOIN 62.557,00 %-1,93
        GBP/TRY 45,5105 %-0,58
        EUR/USD 1,1074 %-0,55
        BRENT 73,74 %2,85
        ÇEYREK ALTIN 4.792,19 %1,21
        Haberler Ekonomi Para Karşılıksız çek adedi eylülde yüzde 112,2 arttı - Para Haberleri

        Karşılıksız çek adedi eylülde yüzde 112,2 arttı

        Eylül ayında karşılıksız çek sayılarında bir önceki aya göre yüzde 112,2 artışla 25 bin 523 adede yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 16:36 Güncelleme: 01.10.2024 - 16:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karşılıksız çek adedi eylülde yüzde 112,2 arttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Takasbank Çek Takas Sistemine ibraz edilip karşılıksız kalan çek sayısı Eylül ayında artış gösterdi.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) EVDS sisteminde yayımlanan Takasbank verilerine göre, Ağustos’ta 613 bin 636 çek ibraz edilirken Eylül’de bu sayı 1 milyon 407 bin 588’e yükseldi.

        Toplam ibraz edilen çek tutarı ise 353,15 milyar TL'den 596,27 milyar TL'ye çıktı.

        BloomberHT'nin aktardığına göre, Ağustos’ta 582 bin 201 olan mahsuplaşmaya tabi çek sayısı Eylül’de 1 milyon 347 bin 566 oldu. Mahsuplaşmaya tabi çek tutarı ise 325,07 milyar TL'den 548,85 milyar TL'ye yükseldi.

        Ay Karşılıksız çek adedi
        2022-01 8466
        2022-02 7847
        2022-03 7635
        2022-04 4454
        2022-05 9636
        2022-06 6313
        2022-07 4200
        2022-08 10109
        2022-09 7267
        2022-10 8040
        2022-11 7978
        2022-12 6260
        2023-01 9018
        2023-02 7033
        2023-03 6692
        2023-04 6328
        2023-05 14489
        2023-06 7009
        2023-07 15153
        2023-08 10151
        2023-09 6236
        2023-10 14270
        2023-11 10268
        2023-12 7791
        2024-01 15828
        2024-02 11242
        2024-03 8270
        2024-04 20098
        2024-05 15790
        2024-06 10546
        2024-07 26351
        2024-08 12030
        2024-09 25523

        DOKUZ AYDA KARŞILIKSIZ ÇEK YÜZDE 77,4 ARTTI

        Bir önceki ay 12 bin 30 seviyesinde bulunan karşılıksız çek sayısı ise Eylül’de yüzde 112,2 artışla 25 bin 523’e yükseldi. 2024’ün ilk 9 ayında karşılıksız çıkan çek sayısı 145 bin 678 adet oldu.

        REKLAM

        Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu sayı 82 bin 109 seviyesindeydi. Böylece karşılıksız çek adedi ilk 9 ayda yıllık bazda yüzde 77,4 arttı.

        Son 12 ayda karşılıksız çıkan çek sayısı 178 bin olurken, karşılıksız çek sayısı yıllıklandırılmış veriye göre yüzde 70,5 arttı.

        Karşılıksız çek tutarı bir önceki aydaki 7,95 milyar TL seviyesinden 15,26 milyar TL'ye çıktı.

        Böylece karşılıksız çek tutarı eylülde aylık bazda yüzde 91,94 artış göstermiş oldu. 2023’ün ilk 9 ayında 26,3 milyar TL olan karşılıksız çeklerin tutarı bu yılın ilk 9 ayında 85,2 milyar TL’ye yükseldi.

        12 aylık verilere bakıldığında ise karşılıksız çeklerin tutarı önceki yılki 30,97 milyar TL seviyesinden 100,13 milyar TL’ye yükseldi. Böylece yıllıklandırılmış veriye bakıldığında karşılıksız çeklerin tutarı yüzde 223,3 arttı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TBMM'de yeni yasama yılı başladı!
        TBMM'de yeni yasama yılı başladı!
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
        2 yaşındaki Sıla bebekten korkutan haber!
        2 yaşındaki Sıla bebekten korkutan haber!
        Cep telefonu alan daraltması yapıldı! 18 dakikalık tespit
        Cep telefonu alan daraltması yapıldı! 18 dakikalık tespit
        Osimhen'den 100 milyon euro itirafı!
        Osimhen'den 100 milyon euro itirafı!
        Kışı önden tahmin etmek mümkün mü?
        Kışı önden tahmin etmek mümkün mü?
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu, neden hala bulunamadı?
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu, neden hala bulunamadı?
        Dünyanın gözü İsrail-Lübnan hattında
        Dünyanın gözü İsrail-Lübnan hattında
        Peder Gregory Salloum İsrail'in saldırılarında vuruldu
        Peder Gregory Salloum İsrail'in saldırılarında vuruldu
        İsrail'in işgal planı ve Hizbullah'ın stratejisi
        İsrail'in işgal planı ve Hizbullah'ın stratejisi
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        33 yaşındaki Sibel çocuklarının gözü önünde katledildi
        33 yaşındaki Sibel çocuklarının gözü önünde katledildi
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Soğuk havalarda hasta oluyorsanız dikkat!
        Soğuk havalarda hasta oluyorsanız dikkat!
        Gedson durdurulamıyor!
        Gedson durdurulamıyor!
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        Yaşlı kadının yemeğini yedi çayını içti! Öldüresiye darp!
        Yaşlı kadının yemeğini yedi çayını içti! Öldüresiye darp!
        Bakan Kacır'dan otomotiv yatırımları açıklaması
        Bakan Kacır'dan otomotiv yatırımları açıklaması
        Hileli ürünler tüketiciyle anında paylaşılacak
        Hileli ürünler tüketiciyle anında paylaşılacak