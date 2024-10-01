Dünyanın gözü İsrail-Lübnan hattında

Dünyanın gözü İsrail-Lübnan hattına kilitlendi. İsrail ile Lübnan Hizbulahı arasında günlerdir süren gerilimin ardından İsrail ordusu, Lübnan topraklarında bazı noktalara yönelik karadan işgal saldırıları gerçekleştirdiklerini duyurdu.

İsrail, gece saatlerinde Beyrut banliyölerine yönelik tahliye çağrısı yaptıktan kısa süre sonra bölgeyi bombaladı. Bölgedeki gece saatlerinden bu yana neler yaşandı?

HİZBULLAH MOSSAD ÜSSÜ'NÜ HEDEF ALDI

Lübnan'dan Hizbullah'ın, Tel Aviv çevresinde İsrail ordusunun siber istihbarat birimi ve Mossad'ın üssünü hedef almak için fırlattığı roketlerden biri otoyola düştü. Hizbullah'ın medya ofisi başkanı Muhammed Afif, İsrail güçlerinin Lübnan'a girdiği haberlerini yalanladı.

REKLAM İsrail'den Lübnan'a kara operasyonu! Haberi Görüntüle "SADECE BAŞLANGIÇ" Afif, grubun saatler önce Tel Aviv'e düzenlediği saldırıların "sadece başlangıç" olduğu uyarısında bulundu. Reuters'a yazılı bir açıklama yapan Afif, Hizbullah'ın İsrail birlikleriyle "doğrudan kara çatışmasına" girmediğini, ancak bunu yapmaya hazır olduğunu söyledi. İsrail'in işgal planı ve Hizbullah'ın stratejisi Haberi Görüntüle İsrail ordusu, ülke genelindeki güvenlik önlemlerini Tel Aviv ve Kudüs'ün de içinde bulunduğu şehirleri de kapsayan şekilde genişletti. İsrail medyasında yer alan haberlerde, bakanların Lübnan hakkında konuşmalarının istendiğini yazıldı.

"BEYRUT'U HEDEF ALAN GENİŞ BİR OPERASYON MASADA DEĞİL" Reuters'a konuşan İsrailli güvenlik yetkilisi, "İsrail'in kara operasyonu sınırlı, Beyrut'u hedef alan geniş bir operasyon 'masada değil'" dedi. Askerlerin Lübnan topraklarına ne kadar mesafede faaliyet gösterdiğini söylemeyi reddeden yetkili, askerlerin sınırdan 'yürüme mesafesinde' olduğunu söyledi. Peder Gregory Salloum İsrail'in saldırılarında vuruldu Haberi Görüntüle İSRAİL GÜNEY LÜBNAN'DAN 18 YIL ÖNCE ÇEKİLMİŞTİ İsrail medyası, İsrail ordusunun İkinci Lübnan Savaşı'ndan sonra Güney Lübnan'dan çekilmesinin üzerinden tam 18 yıl geçtiğini belirtti. İsrail ile Hizbullah'ın aylarca süren çatışmalarının ardından İsrail, 1 Ekim 2006'da Lübnan'dan çekilmişti.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkesinin tarihindeki "en tehlikeli evrelerden biriyle" karşı karşıya olduğunu söyledi. İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARINDA 1273 KİŞİ ÖLDÜ Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. REKLAM Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1273 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü. Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi. İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını açıkladı. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.