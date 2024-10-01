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        Haberler Dünya İsrail: ABD'den İran'ın saldırı hazırlığında olduğunu öğrendik | Dış Haberler

        İsrail: ABD'den İran'ın saldırı hazırlığında olduğunu öğrendik

        İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, "Kısa bir süre önce ABD'deki ortaklarımız bize, İran'ın yakın zamanda İsrail'e füze fırlatma hazırlığı içinde olduğunu gözlemlediklerini bildirdi" dedi. Sözcü ayrıca füze saldırısının "geniş çapta olmasının beklendiğini" söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise İsraillilere birlik çağrısı yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 18:26 Güncelleme: 01.10.2024 - 19:18
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        İran, İsrail'e mi saldıracak?
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        İsrail ordusu, ABD'nin İran'ın "yakın zamanda" İsrail'e füze saldırıları düzenleme hazırlığında olduğunu kendilerine ilettiğini duyurdu.

        İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklamada bulundu.

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        Adraee, "Kısa bir süre önce ABD'deki ortaklarımız bize, İran'ın yakın zamanda İsrail'e füze fırlatma hazırlığı içinde olduğunu gözlemlediklerini bildirdi." ifadesini kullandı.

        İsrail ordusunun hazır durumda olduğunu savunan Adraee, İran'dan yapılması muhtemel saldırılarla "daha önce olduğu gibi mücadele edebileceklerini" kaydetti.

        İsrail Ordu Sözcüsü son olarak "İran’dan yapılacak olası füze saldırısının geniş çaplı olmasını bekliyoruz" dedi.

        İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

        KABİNE TOPLANIYOR

        İsrail güvenlik kabinesinin acil toplandığı bildirildi. Toplantının gündeminde İran’dan beklenen füze saldırısı olduğu kaydedildi.

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        İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

        YENİ KISITLAMALAR GETİRİLDİ

        Adraee, ayrıca İsrail ordusunun yayımladığı güvenlik talimatlarına uyulması gerektiğini vurguladı.

        Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırısı başlattığını duyuran İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün de aralarında olduğu bazı bölgelere yeni kısıtlamalar getiren "güvenlik talimatları" yayımlamıştı.

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        Doğu Kudüs, Kuzey Batı Şeria ile Batı Kudüs olmak üzere belirli bölgeleri kapsayan yeni güvenlik talimatları doğrultusunda, bu bölgelerde açık alanda yapılacak toplantılara 30, kapalı alan toplantılarına da 300 kişi sınırlaması getirilmişti.

        Yalnızca olası bir alarm durumunda korunaklı bir alana ulaşılabilecek yerlerde iş ve eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesine izin verileceği duyurulmuştu.

        "İRAN ÇOK YAKINDA BALİSTİK FÜZEYLE SALDIRACAK"

        ABD merkezli haber sitesi Axios’a konuşan üst düzey ABD’li bir yetkili de İran’ın çok yakın bir zamanda İsrail’e füze saldırısı başlatabileceğine dair işaretler bulunduğunu söyledi.

        Bir başka Batılı kaynak ise İran’ın, İsrail’e 12 dakika içinde ulaşabilecek balistik füzelerden kullanmasının beklendiğini ifade etti.

        NETANYAHU'DAN AÇIKLAMA

        Netanyahu, adı açıklanmayan ABD'li bir yetkilinin "İran'ın İsrail'e balistik füze saldırısına hazırlandığına dair işaretler olduğu" yönündeki açıklamasının ardından görüntülü bir mesaj yayımladı.

        "İran ve uzantılarına karşı" mücadele içerisinde olduklarını söyleyen Netanyahu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ve üst düzey Hizbullah komutanlarını hedef alan suikastlara değindi.

        Netanyahu bu suikastların "başarı olduğunu" savunurken, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesini ele geçirmeye çalıştığı ancak bunu önledikleri iddiasında bulundu.

        "İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu" yönündeki açıklamaya değinmeyen Netanyahu, "Büyük başarıların yanı sıra büyük zorluklar da var. Sizlerden iki şey istiyorum. Birincisi, İç Cephe Komutanlığının direktiflerine sıkı sıkıya uyun, bunlar hayat kurtarır. İkincisi, birlikte durun. Önümüzdeki zorlu günlerde birlikte kararlılıkla duracağız. Birlikte duracağız. Birlikte savaşacağız ve birlikte kazanacağız." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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