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        Haberler Dünya İran tarafından ateşlenen füzelerden birinin şarapneli, bir Filistinlinin üstüne düştü | Dış Haberler

        İran tarafından ateşlenen füzelerden birinin şarapneli, bir Filistinlinin üstüne düştü

        İran'ın dün akşam saatlerinde İsrail'e başlattığı füze saldırısında, ateşlenen füzelerden birinin şarapneli Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Eriha kentinde bulunan bir Filistinlinin üstüne düştü. 37 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 10:42 Güncelleme: 02.10.2024 - 10:42
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        Füze şarapneli Filistinli adamın üstüne düştü
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        İran'ın dün akşam İsrail'e karşı başlattığı geniş çaplı füze saldırısında 37 yaşındaki Filistinli bir adam şarapnel parçasıyla hayatını kaybetti.

        #856587#video#

        Eriha Valisi Hüseyin Hamayel AFP'ye yaptığı açıklamada, "Eriha'da Filistinli bir işçi gökten düşen bir roketin parçalarının kendisine isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti" dedi. Filistin medyasına göre, aslen Gazze Şeridi'ndeki Jabalia'dan bir işçi olan Sameh al-Asali, Eriha yakınlarındaki Nu'eima köyünde vuruldu. Dört Filistinli de aynı füzeden çıkan şarapnel parçalarıyla yaralandı.

        Sosyal medyada dolaşan ve kimliğinin bir görüntüsüyle de desteklenen bilgilere göre, üç çocuk babası el-Asali, 7 Ekim'de İsrail'de mahsur kalan ve Batı Şeria'ya sığınan İsrail çalışma iznine sahip binlerce Gazzeli işçiden biriydi. Sosyal medyada dolaşan fotoğraf ve videolarda el-Asli'nin yerde yatan ve üzeri bir çarşafla örtülmüş bedeninin yanında metrelerce uzunlukta bir füze parçası görülüyor.

        El-Asali'nin ölümüne neden olan füzenin yanı sıra Batı Şeria'nın diğer bölgelerinde de çarpma sesleri duyuldu. Ramallah'taki Filistinliler şehre düşen bir balistik füze parçasına dokunurken ve onunla poz verirken görüntülendi.

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