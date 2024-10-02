İran tarafından ateşlenen füzelerden birinin şarapneli, bir Filistinlinin üstüne düştü

İran'ın dün akşam İsrail'e karşı başlattığı geniş çaplı füze saldırısında 37 yaşındaki Filistinli bir adam şarapnel parçasıyla hayatını kaybetti.

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Eriha Valisi Hüseyin Hamayel AFP'ye yaptığı açıklamada, "Eriha'da Filistinli bir işçi gökten düşen bir roketin parçalarının kendisine isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti" dedi. Filistin medyasına göre, aslen Gazze Şeridi'ndeki Jabalia'dan bir işçi olan Sameh al-Asali, Eriha yakınlarındaki Nu'eima köyünde vuruldu. Dört Filistinli de aynı füzeden çıkan şarapnel parçalarıyla yaralandı.

Sosyal medyada dolaşan ve kimliğinin bir görüntüsüyle de desteklenen bilgilere göre, üç çocuk babası el-Asali, 7 Ekim'de İsrail'de mahsur kalan ve Batı Şeria'ya sığınan İsrail çalışma iznine sahip binlerce Gazzeli işçiden biriydi. Sosyal medyada dolaşan fotoğraf ve videolarda el-Asli'nin yerde yatan ve üzeri bir çarşafla örtülmüş bedeninin yanında metrelerce uzunlukta bir füze parçası görülüyor.

El-Asali'nin ölümüne neden olan füzenin yanı sıra Batı Şeria'nın diğer bölgelerinde de çarpma sesleri duyuldu. Ramallah'taki Filistinliler şehre düşen bir balistik füze parçasına dokunurken ve onunla poz verirken görüntülendi.