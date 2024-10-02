Eylülde ihracat geriledi Eylül ayında ihracat, 22 milyar 7 milyon dolarla geçen yılın yüzde 1,8 altında gerçekleşti. Bakan Bolat, düşüşün takvim etkisi nedeniyle gerçekleştiğini belirtti. İthalat ise yüzde 1,4'lük düşüşle 27,1 milyar dolara geriledi. Dış ticaret açığı eylülde 5 milyar 122 milyon dolar oldu, açık geçen yıl 5 milyar 95 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti

Habertürk Giriş: 02.10.2024 - 11:08 Güncelleme: 02.10.2024 - 11:14 facebook

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