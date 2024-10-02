Ceza adaleti ve 3'lü temyiz sistemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında hakim ve savcıların kanunları uyguladıklarını belirterek, “Mevcut kanunları uyguladıkları ya da kanunların sınırları içinde kaldıkları için hiç kimse yargı camiamızı yıpratmaya, gündeme gelmek uğruna mahkemelerimizi baskı altına almaya kalkışmamalıdır” uyarısı da yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un açılıştan sonra akşam verdiği resepsiyonda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a, “Toplumda yükselen adalet çağrısı ve beklentisi” ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine karşılık nelerin yapılacağını sordum. Bir grup milletvekili ile birlikte sohbetimizde anladığım kadarıyla kamu vicdanında sorgulanmaya yol açan münferit bazı olaylarla ilgili toplumda oluşan algılar ve kanaatlerin olguların önüne geçtiği düşünülüyor.

REKLAM Bakan Tunç, toplumun taleplerini de uygulamadaki aksaklıkları da dikkate alarak adaletin koşulsuz tecellisi için önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Ceza adaleti konusunda ve önleyici suç tedbirleri konusunda çalışmaları bulunduğuna dikkati çeken Bakan Tunç, infaz konusundaki düzenleme ile suçun niteliğine göre kimsenin cezasız kalmayacağını, cezasızlık algısının ortadan kalkacağını, bu konudaki düzenlemeyi içeren yargı paketinin Meclis’ten geçtiğini hatırlattı. 25 bin hakim savcının bulunduğu yargıda yılda 12 milyon karar verildiğini hatırlatan Bakan Tunç, bazen hatalı kararlar verilebildiğini ancak üst mahkemeye itiraz ve temyiz olmak üzere 3’lü bir karar düzeltme mekanizmasının kurulduğunu hatırlattı.

Üzerinde çalışılan yeni yargı paketi ve Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin tamamlanması ile önemli eksikliklerin ve aksaklıkların giderileceğini vurgulayan Bakan Tunç, kamuoyuna mal olmuş birçok dava ve olayda yaratılan algının, olguların önüne geçtiğini söyledi. Bakan Tunç, Ordu’da katledilen Ceren Damar olayında katilin açık cezaevinden izinli çıktığı bilgisinin doğru olmadığını, İstanbul’da şehit edilen polis memurunun katilinin 26 suçtan sabıkası olduğuna dair kanaatlerin de yanlış olduğunu söyledi. Bakan Tunç, “Bazı suçlardan beraat etmiş bazılarında ise yargılama devam ediyor” dedi.

Engin Polat ve Dilan Polat’ın tahliye edilmeleri konusunda ise yargının MASAK raporlarına dayanarak, işlenen suçun alt ve üst sınırını dikkate alarak tahliye kararı verdiğini hatırlatan Bakan Tunç, mahkemeye sunulan son MASAK raporunda, suç gelirlerinin aklanması isnadında yasa dışı bahisle ilgili veri ve bilgi olmadığını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifade ettiği gibi yargıda önemli sorunlar var ve vatandaş da bu konudaki talebini sıklıkla dile getiriyor. Meselenin sadece iletişim ve sosyal medyada oluşan algıdan kaynaklanmadığı kesin. Hükümetin ve Meclis’in yapması gerekenler var. Bakan Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen, öngörülebilir adalet sistemi vizyonuyla hazırlandığını hatırlatarak, belgede 3 aylık, 6 aylık uygulama takviminin de yer alacağını söyledi.