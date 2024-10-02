Galatasaray'da Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
3-3'lük Kasımpaşa maçında hakemi tehdit ettiği görüntüler ortaya çıkan G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, tedbirli olarak 41. maddeden PFDK'ya sevk edildi. Buna göre, 50 yaşındaki teknik adamın 41. maddeden alacağı muhtemel ceza da belli oldu.
3-3 sona eren Galatasaray - Kasımpaşa maçının 82. dakikasında hakem Oğuzhan Çakır, VAR incelemesi sonucu konuk takım lehine penaltı verdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Kasımpaşa'ya verilen penaltı sonrası hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı.
VAR kararı sonrası gelen penaltı ile ilgili Okan Buruk'un maçın 4. hakemi Ozan Ergün'e "Buna penaltı veren hakem bir daha burada maç yönetemez" sözleri ekranlara yansıdı. Bu söz hakem raporlarına yansırken, teknik adam 41. maddeden PFDK'ya sevk edildi.
50 yaşındaki çalıştırıcının, 41. madde uyarınca alacağı ceza da ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
41. MADDE NEDİR?
Okan Buruk'un sözlerini tehdit olarak kabul eden PFDK, "TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren görevlilere ve diğer kişilere 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verilir" maddesince kurula sevk etti.
EN AZ 3 MAÇ MEN
Buna göre G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, 3 ila 7 maç arasında ceza alması bekleniyor. 3 maç ceza alması halinde Buruk, Beşiktaş derbisinde takımın başında olamayacak.