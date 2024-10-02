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        Haberler Spor Futbol Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular! Türkiye'den tek isim... - Futbol Haberleri

        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular! Türkiye'den tek isim...

        FourFourTwo Dergisi, aktif olarak futbol oynayan dünyanın en iyi 10 forvetini açıkladı. İşte o isimler...

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        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 09:50 Güncelleme: 02.10.2024 - 09:50
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        1

        10. Julian Alvarez (Atletico Madrid)

        2

        9. Kai Havertz (Arsenal)

        3

        8. Ollie Watkins (Aston Villa)

        4

        7. Viktor Gyokeres (Sporting)

        5

        6. Alexander Isak (Newcastle United)

        6

        5. Victor Osimhen (Galatasaray)

        7

        4. Lautaro Martinez (Inter Milan)

        8

        3. Harry Kane (Bayern Münih)

        9

        2. Kylian Mbappe (Real Madrid)

        10

        1. Erling Haaland (Manchester City)

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