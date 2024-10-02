Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular! Türkiye'den tek isim...
FourFourTwo Dergisi, aktif olarak futbol oynayan dünyanın en iyi 10 forvetini açıkladı. İşte o isimler...
Giriş: 02.10.2024 - 09:50 Güncelleme: 02.10.2024 - 09:50
1
10. Julian Alvarez (Atletico Madrid)
2
9. Kai Havertz (Arsenal)
3
8. Ollie Watkins (Aston Villa)
4
7. Viktor Gyokeres (Sporting)
5
6. Alexander Isak (Newcastle United)
6
5. Victor Osimhen (Galatasaray)
7
4. Lautaro Martinez (Inter Milan)
8
3. Harry Kane (Bayern Münih)
9
2. Kylian Mbappe (Real Madrid)