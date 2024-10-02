İsrail BM Genel Sekreteri Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
Son dakika... İsrail, Ortadoğu'da gerilimin acilen düşürülmesi çağrıları yapan BM Genel Sekreteri Guterres'i "istenmeyen adam" ilan ederek ülkeye girişini yasakladı.
İsrail, Orta Doğu'da gerilimin düşmesi çağrıları yapan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti, ülkeye girişini yasakladı.
İsrail-Lübnan hattındaki geriliminin yanı sıra İsrail-İran arasında da gerilimin yükselmesiyle BM Genel Sekreteri Guterres, dün yaptığı açıklamada Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınadı, acil ateşkes çağrısında bulundu.
"ÇATIŞMALARIN GENİŞLETİLMESİNİ KINIYORUM"
Guterres, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin dün yazılı açıklama yapmıştı.
"Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınıyorum." ifadesini kullanan Genel Sekreter, bir gerginliğin diğerini takip ettiğini belirtti.
Guterres, "Buna artık bir son verilmesi lazım. Acil ateşkese ihtiyaç var." ifadesini kullandı.
ÜLKEYE GİRİŞİ YASAKLANDI
İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamaya göre, Guterres "istenmeyen adam" ilan edildi, ülkeye girişi yasaklandı.