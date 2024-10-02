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        Haberler Gündem 3. Sayfa Döverek bayıltmış elektrikle öldürmüşlerdi! Birbirlerini suçladılar! | Son dakika haberleri

        Döverek bayıltmış elektrikle öldürmüşlerdi! Vahşeti otopsi çözecek!

        İstanbul Fatih'te, 18 yaşındaki Yaşar Karakaş'ı, alacak verecek meselesi yüzünden dövüp, elektrik vererek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın, 5 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin alınan ifadelerinde ise birbirlerine suçladıkları öğrenildi. Karakaş'ın darp edildikten sonra mı, elektrik verildiği sırada mı öldüğü Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından belli olacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 15:24 Güncelleme: 02.10.2024 - 15:24
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        Döverek bayıltmış elektrikle öldürmüşlerdi! Vahşeti otopsi çözecek!
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        İstanbul'da olay, Fatih Atik Ali Mahallesinde 30 Eylül Çarşamba günü saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine bir eve giden polis ve sağlık ekipleri 18 yaşındaki Yaşar Karakaş’ın cesediyle karşılaştı.

        VÜCUDUNDA ELEKTRİK YANIKLARI SAPTANDI

        DHA'da yer alan habere göre Yaşar Karakaş’ın vücudunda darp izleriyle, elektrik verilmesi nedeniyle oluşan yanıklar olduğu belirlendi. Olay sırasında evde bulunan ve çelişkili ifadeler veren 1'i kadın 5 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        ÖNCE DÖVÜP SONRA ELEKTRİK VERMİŞLER

        Şüphelilerin sorgusu Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. Poliste olayı anlatan kadın şüpheli E.T., "Daha önceden aralarında alacak verecek meselesi yüzünden kavgalar oluyordu. Ben de bu evde kalıyordum. Olay günü ben gece dışardaydım. Sabaha karşı eve geldiğimde onların Yaşar Karakaş’ı darp ettiklerini ve elektrik verdiklerini gördüm. Hemen polise haber verdim" dedi.

        BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

        Cinayet Büro Amirliğinde ifade veren diğer şüpheliler ise kavga ettiklerini doğruladı. Şüphelilerin cinayetle ilgili birbirlerini suçladıkları öğrenildi.

        ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

        Yapılan incelemede şüphelilerin poliste daha önceden çok sayıda suç kaydı olduğu da belirlendi. Polis kayıtlarına göre Şüphelilerden Ramazan K.'nin (29) 10, Cebrail K.'nin (27) 4, İsmail K.'nin (26) 11, Kadir K.'nin (20) ise 2 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

        ADLİ TIP ÇÖZECEK

        Poliste işlemleri tamamlanan 1'i kadın 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Yaşar Karakaş’ın darp edildikten sonra mı, elektrik verildiği sırada mı öldüğü Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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