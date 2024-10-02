Hizbullah İsrail'in sızma girişimini püskürttü: Yeni bir dönüm noktası mı?

Hizbullah ile İsrail arasında bu sabah yaşanan çatışma, bölgede uzun süredir devam eden gerilimin son halkası olarak dikkat çekiyor. Hizbullah’a yakın kaynakların verdiği bilgilere göre, İsrail'in Egoz birliğine bağlı özel kuvvetler, Lübnan’ın güneyinde Hizbullah'a ait bir binaya yönelik sızma girişiminde bulundu.

Ancak Hizbullah bu saldırıyı püskürterek İsrail'e ağır kayıplar verdirdi. İsrail’in tahliye girişimleri sırasında da devam eden çatışma, Hizbullah'ın etkin savunma stratejisinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bu operasyon, Hizbullah’ın İsrail’e karşı verdiği mücadelede stratejik bir dönüm noktası olabilir. İsrail, yıllardır Lübnan sınırında Hizbullah’ı zayıflatmaya yönelik operasyonlar düzenliyor, ancak Hizbullah'ın son yıllarda gösterdiği direniş, örgütün askeri ve istihbarat kapasitesinin ne kadar gelişmiş olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

REKLAM AB: Hizbullah ve İsrail arasında ateşkes sağlanmalı Geçmişteki Benzer Saldırılarla Kıyaslama Hizbullah, İsrail’e karşı benzer karşı saldırılar düzenlediğinde de etkili sonuçlar almıştı. Örneğin, 2006 yılındaki İsrail-Lübnan Savaşı sırasında Hizbullah, İsrail ordusunun kuzeye doğru ilerlemesini durdurmak için yoğun bir gerilla savaşı yürüttü ve birçok noktada İsrail'in geri çekilmesine neden oldu. Bu dönemde özellikle güney Lübnan'da kurduğu tünel ve siper ağlarıyla İsrail askerlerini tuzağa düşüren Hizbullah, önemli kayıplar vermesine rağmen İsrail’e ciddi zararlar verdi. Bugün yaşanan olay, 2006’daki taktiklerin devamı niteliğinde ve Hizbullah’ın uzun yıllar boyunca geliştirdiği direniş stratejisini yansıtır nitelikte.

Hizbullah’ın Askeri Stratejisindeki Dönüşüm Son yıllarda Hizbullah, askeri yeteneklerini daha da çeşitlendirdi ve özellikle füze kapasitesini artırdı. Bugünkü çatışmada da görüldüğü gibi, İsrail’in elit birliklerine karşı sadece küçük silahlar değil, aynı zamanda füzelerle de karşılık verildi. Bu, Hizbullah'ın sahada hâlâ ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. 2006 yılında olduğu gibi, bugün de Hizbullah sahada asimetrik savaş yöntemleri kullanarak İsrail'in konvansiyonel askeri gücüne karşı başarı elde ediyor.

İsrailli üst düzey yetkilileri hedef alan liste gündemde Sınırda Tırmanan Gerilim: Daha Büyük Bir Çatışmanın Habercisi mi? Lübnan’daki siyasi analistler, İsrail’in son dönemde Hizbullah’a karşı düzenlediği saldırıların bölgedeki tansiyonu hızla artırdığına dikkat çekiyor. Özellikle Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın geçtiğimiz günlerde İsrail’e karşı daha sert bir tutum takınacağına dair yaptığı açıklamalar, bu gerilimin daha büyük bir çatışmaya dönüşme ihtimalini artırıyor. Bugünkü sızma girişiminin ardından Hizbullah’ın verdiği sert yanıt, örgütün İsrail’in operasyonlarına karşı ne kadar hazırlıklı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Bölgesel ve Küresel Sonuçlar Bu çatışmanın sadece Lübnan ve İsrail arasındaki gerilimi değil, bölgedeki genel dengeleri de etkilemesi bekleniyor. Hizbullah, İran’ın Lübnan’daki en güçlü vekil güçlerinden biri olarak biliniyor ve İsrail’e karşı verilen mücadelede İran’dan destek aldığı biliniyor. İsrail’in son dönemde İran’la da gerilim yaşadığı göz önüne alındığında, Hizbullah’ın bu saldırıya verdiği sert yanıtın bölgesel güç dengelerini daha da karmaşık hale getirebileceği belirtiliyor.