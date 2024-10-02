İsrail'den 60 kat pahalıya mobil internet kullanıyoruz
Operatörler sundukları yavaş internetle müşterilerini mağdur ederken yaptıkları fahiş zamlarla da vasat hizmetlerini dünya ortalamalarının çok üstünde bir bedele satıyor. Orta Doğu'yu kana bulayan İsrail'de 1 GB mobil internetin fiyatı 0.04 dolarken, Türk kullanıcılar 1 GB için 2.4 dolar ödüyor. İsrail bu fiyat ile dünyada en ucuz mobil internet kullanan ülke konumunda
Taahhütleri sona eren abonelerine yüzde 300'e varan zamlar yapan operatörler sosyal medyada vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor.
Yapılan fahiş zamlara rağmen operatörlerin sundukları internet hızları müşterileri tatmin etmiyor. Speedtest.net verilerine göre Türkiye mobil internet hızı bakımından değerlendirilen 111 ülke arasında 58. sırada yer alıyor. Türkiye'deki 46.37 mbps'lik hız 55.8 mbps'lik küresel ortalamanın altında yer alıyor.
Peki dünya standartlarının altında hizmet alan aboneler en azından düşük mü fatura ödüyor? Bunun cevabı net bir şekilde hayır. Cable.co.uk'in karşılaştırmalı verilerine göre 1 GB mobil internet için dünyada en düşük ücreti başta Filistin olmak üzere Orta Doğu'da katliam yapan İsrailliler ödüyor. İsrail'deki aboneler 1 GB mobil internet için ortalama 0.04 dolar ödüyor.
Şu anda Türkiye'de ise 1 GB'lik ortalama mobil internet için 2.4 dolar ödeniyor. Yani Türkler mobil internete İsraillilerin 60 katı para harcıyor.
Ucuz mobil internette İsrail'i 0.09 dolarla İtalya, ve Fiji takip ediyor.
Şu anda Türk Telekom'da 1 GB internet paketi aylık 85 liraya satılıyor. Benzer paketlerde Turkcell için 87 TL, Vodafone için 60 TL ödemek gerekiyor.