İsrail'den 60 kat pahalıya mobil internet kullanıyoruz

Taahhütleri sona eren abonelerine yüzde 300'e varan zamlar yapan operatörler sosyal medyada vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor.

Yapılan fahiş zamlara rağmen operatörlerin sundukları internet hızları müşterileri tatmin etmiyor. Speedtest.net verilerine göre Türkiye mobil internet hızı bakımından değerlendirilen 111 ülke arasında 58. sırada yer alıyor. Türkiye'deki 46.37 mbps'lik hız 55.8 mbps'lik küresel ortalamanın altında yer alıyor.

Peki dünya standartlarının altında hizmet alan aboneler en azından düşük mü fatura ödüyor? Bunun cevabı net bir şekilde hayır. Cable.co.uk'in karşılaştırmalı verilerine göre 1 GB mobil internet için dünyada en düşük ücreti başta Filistin olmak üzere Orta Doğu'da katliam yapan İsrailliler ödüyor. İsrail'deki aboneler 1 GB mobil internet için ortalama 0.04 dolar ödüyor.