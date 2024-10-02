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        Haberler Ekonomi Emlak Bakan Şimşek'ten 'dar gelirliye konut' açıklaması - Emlak Haberleri

        Bakan Şimşek'ten 'dar gelirliye konut' açıklaması

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kira artışları ile ilgili soru önergesine verdiği yanıtta, "Orta vadede kiralardaki artışların önüne geçmek ve deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpları telafi etmek üzere yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacak" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 13:40 Güncelleme: 02.10.2024 - 13:40
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        Bakan Şimşek'ten 'dar gelirliye konut' açıklaması
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kira artışları ile ilgili soru önergesini yanıtladı. Bakan Şimşek, “Uygulanan ekonomik programlar neticesinde, son dönemde kira ve konut satış fiyatları artış hızlarında yavaşlama gözlenmekte" dedi.

        BloombergHT'nin aktardığına göre, Bakan Şimşek, soru önergesine verdiği yanıtta dar gelirlilere yönelik sosyal konut projelerinin geliştirileceğini dile getirdi.

        Şimşek, soru önergesine verdiği yanıtta şunları kaydetti:

        "Orta vadede kiralardaki artışların önüne geçmek ve deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpları telafi etmek üzere yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacak."

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