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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 7. hafta sonunda şampiyonluk oranları güncellendı! İşte favori takım... - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 7. hafta sonunda şampiyonluk oranları güncellendı! İşte favori takım...

        Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın tamamlanmasıyla şampiyonluk oranları güncellendi. İşte favori takım ve yeni şampiyonluk oranları...

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        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 11:46 Güncelleme: 02.10.2024 - 12:22
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        1

        BODRUM FK - 2000

        2

        EYÜPSPOR - 1500

        3

        GÖZTEPE - 1500

        4

        KONYASPOR - 1500

        5

        HATAYSPOR - 1000

        6

        KAYSERİSPOR - 1000

        7

        SAMSUNSPOR - 750

        8

        ANTALYASPOR - 750

        9

        ADANA DEMİRSPOR - 750

        10

        GAZİANTEP FK - 500

        11

        ÇAYKUR RİZESPOR - 500

        12

        ALANYASPOR - 500

        13

        KASIMPAŞA - 250

        14

        SİVASSPOR - 200

        15

        BAŞAKŞEHİR - 67

        16

        TRABZONSPOR - 67

        17

        BEŞİKTAŞ - 4.00

        18

        FENERBAHÇE - 2.00

        19

        GALATASARAY - 1.85

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