Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü yine sahnede! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. maçlar oynanan 9 maçla sona erdi. Benfica, evinde Atletico Madrid'i 4-0 yenerken, Portekiz ekibinin iki golünü milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü kaydetti. Son şampiyon Real Madrid ise Fransız temsilcisi Lille'e deplasmanda 1-0 yenildi. Arda Güler 67'de oyuna dahil oldu. Organizasyonun favorilerinden Bayern Münih de Aston Villa'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun ikinci haftasında 9 maç yapıldı.
Benfica, evinde Atletico Madrid'i 13. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 52. dakikada penaltıdan Angel Di Maria, 75. dakikada Alexander Bah ve 84. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü'nün golleriyle 4-0 yendi.
Lille, sahasında Real Madrid'i 45+3. dakikada Jonathan David'in penaltıdan bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Madrid ekibinde milli futbolcu Arda Güler, 67. dakikada oyuna dahil oldu.
Liverpool ise Bologna'yı konuk ettiği maçta 11. dakikada Alexis Mac Allister ve 75. dakikada Muhammed Salah'ın kaydettiği gollerle 2-0 galip geldi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Atalanta (İtalya): 0-3
Girona (İspanya)-Feyenoord (Hollanda): 2-3
Liverpool (İngiltere)-Bologna (İtalya): 2-0
Leipzig (Almanya)-Juventus (İtalya): 2-3
Benfica (Portekiz)-Atletico Madrid (İspanya): 4-0
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Monaco (Fransa): 2-2
Lille (Fransa)-Real Madrid (İspanya): 1-0
Aston Villa (İngiltere)-Bayern Münih (Almanya): 1-0
Sturm Graz (Avusturya)-Club Brugge (Belçika): 0-1