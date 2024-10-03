İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler ABD Başkanı Biden'da

İsrail'in son günlerde Lübnan Hizbullahı'na yönelik eylemlerinde ülkede bini aşkın kişi öldü, yaklaşık 1 milyon kişi yerinden edildi. İsrail, Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlatan ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesini hedef alan operasyonlar da dahil birçok konuda ABD'yi önceden bilgilendirmedi.

Gerilim yükseldi! Son gelişmeler neler? Haberi Görüntüle

İran'ın Salı gecesi İsrail'e yüzlerce füzeyle saldırmasının ardından İsrail'in nasıl yanıt vereceği belirsiz. Bölgede artan gerilimle birlikte gözler ABD Başkanı Joe Biden'a çevrildi. Biden, Salı gecesi yaptığı açıklamada ABD'nin İsrail'e desteğinin tam olduğunu söylemişti. Dün yaptığı açıklamada ise İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine olası saldırısını desteklemediğini dile getirdi.

REKLAM Washington Post'ta konuşan Biden yönetiminden yetkililer, 'İsrailli yetkililerin İran'a karşı anında ve büyük çaplı bir misilleme yapma ihtiyacı hissetmediklerini söylediklerini' söyledi. "KIRMIZI ÇİZGİ" Ancak ABD ve Avrupa'daki yetkililer, İsrail'in İran'daki petrol tesislerini hedef alabileceğinden ve bunun tehlikeli bir tırmanışa yol açabileceğinden korkuyor. Üst düzey bir Avrupalı yetkili, Washington Post'a yaptığı açıklamada, Tahran'ın uzun zamandır petrol ve gaz endüstrisine yönelik saldırıların "kırmızı çizgi" olduğunun sinyalini verdiğini söyledi.

YETKİLİLER BIDEN'IN NETANYAHU HÜKÜMETİNE YETERLİ BASKI YAPMADIĞINDAN ENDİŞELİ Amerikalı yetkililer, İsrail'i ölçülü bir şekilde yanıt vermeye teşvik ettiklerini söyledi, ancak Avrupa'daki ABD müttefikleri, Washington'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine yeterli baskı yapmadığından endişe duyuyorlar. Biden yönetimi yetkilileri, Netanyahu'nun itidalli davranacaklarını ima etseler de, Netanyahu'nun karar alma süreci aşırı sağcı seslerin önemli bir güce sahip olduğunu ve bunu değişebileceğini söyledi. REKLAM Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Netanyahu'yu İran'ın nükleer tesislerine saldırılması yönünde çağrıda bulundu.