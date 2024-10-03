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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yolcu ile muavin tartıştı! Otogarda kanlı baskın - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Yolcu ile muavin tartıştı! Otogarda kanlı baskın!

        Eskişehir-Antalya seferini yapan otobüste yaşanan tartışma sonrası yolcunun haber verdiği yakınları, Burdur'da duran aracın şoförleri ile muavinine sopalarla saldırdı. 2 şoför ile muavinin yaralandığı saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 08:48 Güncelleme: 03.10.2024 - 08:59
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        Yolcu ile muavin tartıştı! Otogarda kanlı baskın!
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        Eskişehir- Antalya seferini yapmak üzere önceki akşam saatlerinde yola çıkan otobüsteki bir yolcu, Bilecik'te muavin İ.M. ile tartıştı.

        YOLCU, BURDUR'DAKİ YAKINLARINI ARADI

        DHA'da yer alan habere göre nedeni bilinmeyen tartışmanın ardından muavin değiştirildi ve otobüs yoluna devam etti. Muavinle tartışan yolcu, daha sonra durumu telefonla Burdur'daki yakınlarına bildirdi.

        7-8 KİŞİLİK GRUP SALDIRDI

        İki otomobille gelen yolcunun yakınları, otobüsün Burdur'da otogara girmesini bekledi. Otogarın peron dışında durduğu yere sopalarla gelen yolcu yakını 7- 8 kişilik grup, dün saat 23.30 sıralarında otobüs şoförleri Y.E., A.Ç. ve muavin M.E.'ye saldırdı.

        ŞÜPHELİLER YAKALANDI

        Otobüsün ön camına da zarar veren saldırganlar, getirdikleri sopaları otogarın çeşitli bölgelerine atarak kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Y.E., A.Ç. ve M.E. ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

        Şüpheliler polis tarafından tespit edilip, gözaltına alınırken, saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganların gelişi, otogar dışındaki alanda duran otobüste şoförler ve muavine saldırıları ile ellerinde sopalarla otogardan ayrıldıkları anlar yer aldı.

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        #Eskişehir
        #Antalya
        #Son dakika haberler
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