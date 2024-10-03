Yolcu ile muavin tartıştı! Otogarda kanlı baskın!

Eskişehir- Antalya seferini yapmak üzere önceki akşam saatlerinde yola çıkan otobüsteki bir yolcu, Bilecik'te muavin İ.M. ile tartıştı.

YOLCU, BURDUR'DAKİ YAKINLARINI ARADI DHA'da yer alan habere göre nedeni bilinmeyen tartışmanın ardından muavin değiştirildi ve otobüs yoluna devam etti. Muavinle tartışan yolcu, daha sonra durumu telefonla Burdur'daki yakınlarına bildirdi.

7-8 KİŞİLİK GRUP SALDIRDI İki otomobille gelen yolcunun yakınları, otobüsün Burdur'da otogara girmesini bekledi. Otogarın peron dışında durduğu yere sopalarla gelen yolcu yakını 7- 8 kişilik grup, dün saat 23.30 sıralarında otobüs şoförleri Y.E., A.Ç. ve muavin M.E.'ye saldırdı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI Otobüsün ön camına da zarar veren saldırganlar, getirdikleri sopaları otogarın çeşitli bölgelerine atarak kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Y.E., A.Ç. ve M.E. ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.