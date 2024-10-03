Resmi Gazete'de yayımlandı: Avukatlık ücretlerine zam

Türkiye Barolar Birliği’nin yeni ücret tarifesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Avukatlara ödenecek ücretlere yüzde 60-102 arasında belirlenen oranlarda zam yapıldı.

Yeni tarifeye göre, avukata büroda sözlü danışma saat ücreti 3 bin 500 TL, takip eden her saat için 1500 TL, her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesi 4 bin 500 TL, tüzük, yönetmelik, vasiyetname, vakıf senedi hazırlanması 24 bin TL, kira sözleşmesi hazırlanması 6 bin TL olarak belirlendi.

Tüketici mahkemelerinde görülen kredi taksitlerinin veya faizinin uyarlanması davaları için ücret 14 bin TL, tüketici mahkemelerinde görülen davalar için 15 bin TL, vergi mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için duruşmasız 18 bin, duruşmalı ise 36 bin TL olarak belirlendi.