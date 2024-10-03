O anlar kamerada! Hırsız, ev sahibiyle karşılaştı

İstanbul'da olay, 14 Ağustos'ta Şişli ilçesi Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde mahallede gezen 2 şüpheli bir eve girmek için etrafı kolaçan etti.

EVİN PENCERESİNE TIRMANIP İÇERİ GİRDİ DHA'da yer alan habere göre kimsenin olmadığını gören hırsızlardan biri park halindeki aracın üstüne çıkarak evin penceresine tırmanarak içeri girerken diğer şüpheli gözcülük yaptı.

ARACIN ÜZERİNE ATLAYIP KAÇTI Ev sahibiyle karşılaşan hırsız aynı aracın üzerine atlayarak arkadaşıyla beraber koşarak sokaktan ayrıldı. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden cama tırmanan kişinin M.S.A., gözcülük yapan kişinin ise S.G. olduğunu tespit etti. REKLAM

İKİ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI Polis yürüttüğü çalışmalarda S.G. isimli hırsızı 8 Eylül'de M.S.A.'yı ise 28 Eylül'de yakalayarak gözaltına aldı.