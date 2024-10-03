Yumurta zam şampiyonu oldu ancak maliyeti kurtardı

Eylül ayında en fazla artan gıda ürünü yüzde 34.25 ile yumurta oldu.

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, yumurta fiyatlarındaki bu artışın ağustos ve eylül ayı arasındaki farktan dolayı olduğunu söyledi. Afyon, "Ben ağustosta yüzde 50 zarar ederken yüzde 33 zam geldi. Yani maliyetine çıkmış" dedi.

Ocak fiyatlarının şu anda yüzde 3 gerisinde olduklarını anımsatan YUM-BİR Başkanı Afyon, "Maliyetlerimiz arttı. Sadece marketlerde yumurta fiyatı ocak fiyatlarına göre yüzde 15 yükseldi. Ocak ayında marketler yumurtanın tanesini 4 TL'ye satarken şu anda 4.60 TL'ye satıyorlar. Üretici satış fiyatı ocak- ekimde yüzde 3 geriledi, zam yok. TÜİK verilerinde yüksek çıkma nedeni ağustos ayıyla eylül ayı arasındaki yüzde 33'lük fark. Ben ağustosta yüzde 50 zarar ederken yüzde 33 zam geldi. Yani maliyetine çıkmış. Üretim boyutunda maliyetimi karşılıyor" şeklinde konuştu.

.png REKLAM "EYLÜL AYINDA 4.83 TL'YE SIÇRADI" Marketlerde ocak ayında 4 TL olan yumurtanın mayıs ayında 2.60 TL'ye gerilediğini, eylül ayında ise 4.83 TL'ye sıçradığını söyleyen YUM-BİR Başkanı Afyon şöyle konuştu: Mayıs ayına kadar 2.60 TL'ye kadar evet artış var ama ocaktan günümüze marketlerde yüzde 15 arttı. Fakat üretici tarafına bakarsak ocak ayında 2.70 TL'ye üretici satarken mayıs ayında 1.75 TL'ye sattı. Eylül ayında da 2.70 TL'ye tekrar sıçradı. Çünkü zarar eden sektör varlığını azalttı. Şu anda üretici satış fiyatı 2.65'e geriledi. Marketler ise şuan 4.65 TL'ye satıyor. Mayıs ayında 2.60 TL'ye düşen fiyatı koyup bugünkü fiyatı koyarsak az önce de dediğim gibi şu an ortada zam yok."