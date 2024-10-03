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        Haberler Gündem Güncel İşletme müdürü, kadın çalışana kabusu yaşattı | Son dakika haberleri

        İşletme müdürü, kadın çalışana kabusu yaşattı

        Konya'da bir akaryakıt istasyonun marketinde çalışan 36 yaşındaki kadın, işletme müdürü tarafından şiddet ve tacize uğradı. Kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan müdür, ifadesinin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, işine son verildi. Genç kadın yaşadığı kabusu ifadesinde tek tek anlattı. Şiddet anı ise iş yerinin güvenlik kameralarıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 16:41 Güncelleme: 03.10.2024 - 16:41
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        Türkiye'de kadına şiddetin bu kez adresi Konya'daki bir iş yeri oldu.

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        Olay, Kulu ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun marketinde meydana geldi.

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        Bir yıldır markette çalışan 36 yaşındaki Berna Ş., işletme müdürü M.A. tarafından dövülüp, boğazı sıkıldı.

         

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        Daha önce de M.A.'nın şiddetine uğrayan Berna Ş., her iki olaya ait güvenlik kamera görüntüleriyle birlikte polis merkezine gidip şikayetçi oldu. 

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        GENÇ KADIN İFADESİNDE YAŞADIKLARINI ANLATTI

        Berna Ş. ifadesinde, bir süredir M.A.'nın şiddetine maruz kaldığını belirterek, "M.A. bana çalıştığım günden beri farklı tarihlerde fiziksel şiddet uyguladı. Dul olduğum için bana yakınlık gösteriyordu. Ancak yaşadığım şiddet olayları nedeniyle ondan uzak duruyordum. 27 Eylül günü mesaim 19.00'da bitmesine rağmen eve gitmeme izin vermedi. Sabah 09.00'a kadar birlikte çalıştık. Aynı gün saat 05.00 sıralarında 'Çocuğuma telefonla ulaşamıyorum, gidip bakmam lazım' dedim ama izin vermedi. Tekrar izin istedim vermeyince marketin kapısını açtım. Bana 'O kapıyı açarsan seni öldürürüm' diyerek hakaret etti. Kapıyı açıp dışarı çıktım. Arkamdan gelip saçımdan tuttu. Beni markete doğru sürükledi. Yardım edin diye bağırdım ama çevrede kimse yoktu. Kamera olmayan bir yere beni götürüp, eliyle ağzımı kapattı. Bana, 'Ben sinirliyim, sakin ol, bir şey olmadı, beni affet' diyerek özür diledi. Korktuğum için sabaha kadar bir şey olmamış gibi çalışmaya devam ettim. Farklı tarihlerde yine markette ve aracıyla gittiğimiz yerlerde de beni darbetti" dedi.

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        Berna Ş.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan M.A., ifadesinin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, işine de son verildi.

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        #Konya
        #kadına şiddet
        #dayak
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