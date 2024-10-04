İbrahim Yıldız yazdı: Fenerbahçe bir puana üzülmeli!

Fenerbahçe Avrupa Ligi’nin ikinci haftasında Hollanda ekibi Twente ile 1-1 berabere kalarak puanını 4’e çıkardı.

Mourinho’nun takımı Süper Lig maçları aksine daha diri bir oyun sergiledi. Rakibin hızlı oyunu karşısında iyi reaksiyon gösterdiler. Orta sahada Amrabat ve Fred’in başarılı oyunu dikkat çekti.

Hızlı oyuna aynı şekilde karşılık vermeye çalışan Sarı-Lacivertliler, rakip ceza alanına girmekte zorlanmadılar. Ancak, yakaladıkları fırsatları değerlendiremediler.

Oosterwolde ve En-Nesyri’nin kaçırdıkları pozisyonlar sonrası golü yediler. Hollanda takımı iyi pas yapan, koşan ve pas isabeti yüksek bir takım. Fenerbahçe savunmasını ciddi olarak zorladılar. Kötü vuruşları vardı. Kaleci Livakovic geri topları kullanmakta ağır kaldı. İki kez topu neredeyse rakiplerine kaptırıyordu. Fakat, maç boyunca kurtardığı önemli kurtarışlar vardı. Alınan bir puanda önemli rol oynadı.

Şurası bir gerçek ki, artık günümüz futbolu hızlı oynanan bir oyun. Twente, bunu çok iyi yapıyor. Bir iki topla ceza sahamıza girdiler. Topla oynamak yerine topu çok hızlı oyuna sokuyorlar. Koşucu bir ekip olduklarını gördük. Seyirci avantajını da iyi kullandılar. Taraftarlar sürekli oyunun içerisindeydi. İtici bir güç oluşturuyorlar.

Savunma önünde oynayan Amrabat klas bir oyuncu. Topu ayağına aldığında ne yapacağını biliyor. Hatasız oynuyor. İleriye attığı topları forvet oyuncuları kaybetmeseler pozisyon yaratmaları mümkün olacaktı. Fred ilk yarıda fazla denilecek oranda savunmada kaldı. Biraz daha rakip ceza alanına yakın oynasa Twente savunması zor anlar yaşayabilirdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı Fenerbahçe’nin iyi oyunu vardı. Rakibin hızını durdurdular. Amrabat rolü bunda büyük etkendi. Bu oyuncunun savunma arkasına attığı harika pası aynı güzellikte ağlara gönderen Tadic beraberlik golünü attı.