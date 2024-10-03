MODERN ÇAĞDA VAHŞİ ÇOCUKLAR

Daha yakın tarihlerde, talihsiz koşullar nedeniyle dilden tamamen soyutlanmış çocukların hikayelerine tanıklık edildi. Bu tür çocuklara örnek olarak “vahşi çocuklar” olarak bilinen Victor ve Genie gibi vakalar gösterilebilir. Bu çocuklar ya terk edilmiş ya da ciddi şekilde ihmal edilmiş, dolayısıyla dille çok az ya da hiç temas etmemişlerdir.