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        Beşiktaş: 1 - Eintracht Frankfurt: 3 | MAÇ SONUCU

        Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçının canlı anlatımı HTSPOR'DA... UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Beşiktaş, Almanya takımı Eintracht Frankfurt'u konuk ediyor. İlk haftada Ajax'a 4-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, mücadeleden galip ayrılarak bu sezon Avrupa'daki ilk galibiyetine ulaşmak istiyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.10.2024 - 20:49 Güncelleme: 04.10.2024 - 00:05
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        Beşiktaş sonunu getiremedi!
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        UEFA Avrupa Ligi 2. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Beşiktaş sahasında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Mücadele Alman ekibinin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Omar Marmoush (p), 22'de Dina Ebimbe ve 82. dakikada ise Ansgar Knauff kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü ise 90+3'te Arthur Masuaku'dan geldi. Ayrıca Kara Kartal'da Ciro Immobile, 27. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

        Bu sonucun ardından Frankfurt 4 puana yükseldi. Beşiktaş ise 0 puanda kaldı.

        Ligin 3. haftasında Beşiktaş, 24 Ekim Perşembe günü deplasmanda Lyon'la karşılaşacak. Frankfurt ise yine aynı gün sahasında RFS'yi konuk edecek.

        BEŞİKTAŞ'TA 3 DEĞİŞİKLİK

        UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımını konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Süper Lig'deki Bellona Kayserispor maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

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        Van Bronckhorst, Süper Lig'in 7. haftasında Bellona Kayserispor'u deplasmanda 3-0 mağlup ettikleri mücadeleye ilk 11'de başlayan oyunculardan Joao Mario ve Emirhan Topçu'yu yedeğe çekti, kaleci Mert Günok ise sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı. Hollandalı teknik adam, bu isimlerin yerine Eintracht Frankfurt maçının başlangıç kadrosunda Ersin, Svensson ve Masuaku'yu ilk 11'de görevlendirdi.

        KARTAL'DA 2 EKSİK

        Siyah-beyazlı ekipte 2 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilmedi. Mert Günok ile Moatasem Al Musrati, karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.

        ERSİN BU SEZON İLK KEZ!

        Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu, bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı. Son olarak siyah-beyazlıların geçen sezonun 38. ve son haftasında Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada görev yapan 23 yaşındaki file bekçisi, tüm kulvarlarda 10 maç sonra forma giydi.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        17. dakikada sol taraftan aldığı topla ceza sahasına giren Marmoush, Gabriel Paulista'nın müdahalesiyle yerde kaldı. İskoç hakem John Beaton penaltı noktasını gösterdi.

        19. dakikada penaltıda topun başına geçen Omar Marmoush meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

        22. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Marmoush, pasını Dahoud'a aktardı. Dahoud'un ceza sahası içi sağ çaprazına ortasına iyi yükselen Robert Koch, kafayla pasını Eric Dina'ya indirdi. Bu oyuncunun kale önünden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

        26. dakikada Rashica'nın sağ taraftan ortasında topu alan Rafa Silva, ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çekti. Bu pozisyonda meşin yuvarlağın Koch'un eline çarpması neticesinde hakem Beaton beyaz noktayı gösterdi.

        27. dakikada penaltıda topun başına geçen Ciro Immobile'nin sol köşeye yerden vuruşunda kaleci Santos meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        37. dakikada Gedson Fernandes'in pasında ceza yayında topla buluşan Rafa Silva'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Santos'un da müdahalesiyle üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

        Ayrıntılar geliyor...

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