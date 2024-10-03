RFS: 2 - Galatasaray: 2 | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. hafta karşılaşmasında RFS sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Mücadelede sarı-kırmızılılar 2-0 öne geçse de, maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

G.Saray'ın gollerini 12. dakikada Dries Mertens ve 38'de Yunus Akgün kaydetti. Ev sahibi ekibin golleri ise 40. dakikada Janis Ikaunieks ve 55'te Lasha Odisharia'dan geldi.

Bu sonucun ardından Cimbom, 4 puana yükseldi. RFS ise 1 puana ulaştı.

Ligin 3. haftasında G.Saray 23 Ekim Çarşamba günü sahasında Elfsborg'la karşılaşacak. RFS ise 24 Ekim Perşembe günü deplasmanda Eintracht Frankfurt'a konuk olacak.

G.SARAY'DA 6 DEĞİŞİKLİK! UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Letonya temsilcisi RFS'ye konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Kasımpaşa maçının ilk 11'inde 3'ü zorunlu toplam 6 değişikliğe gitti. REKLAM Okan Buruk, Kasımpaşa müsabakasında ilk 11'de görev yapan kaleci Fernando Muslera'dan cezası, santrfor Victor Osimhen'den sakatlığı, Roland Sallai'den ise ismi UEFA listesinde yer almadığı için yararlanamadı. Buruk, söz konusu mücadelenin başlangıç kadrosunda olan Kerem Demirbay, Elias Jelert ve Victor Nelsson'u ise yedeğe çekti. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, bu oyuncuların yerine RFS mücadelesinde Günay, Kaan, Sanchez, Torreira, Barış Alper ve Mertens'i sahaya sürdü.

G.SARAY TARAFTARLARI RİGA'DA Sarı-kırmızılı taraftarlar, Letonya'da ev sahibi gibi takımlarını destekledi. Son yıllarda yükselişte olsa da futbol, Letonya'da buz hokeyi ve basketbolun ardından en popüler üçüncü branş sayılıyor. Letonyalı sporseverlerin ilgi göstermediği müsabaka için Avrupa'nın farklı yerlerinden Türk taraftarlar Riga'ya geldi. Kendileri için ayrılan yerin haricinde ev sahibi takım taraftarlarının bulunduğu tribünden bilet alan Türk futbolseverler, maç boyunca Galatasaray'ı destekledi. Tribünlerde yaklaşık 4 bin futbolsever yer alırken bunların yarısını Türkler oluşturdu.

DAUGAVA STADI'NIN YAPISI DİKKAT ÇEKTİ Karşılaşmanın oynandığı Daugava Stadı, futbol için elverişsiz yapısıyla atmosferi etkiledi. Açılımı Riga Futbol Okulu olan RFS, Letonya Ligi maçlarını yaklaşık 2000 kişi seyirci kapasiteli ve altyapı tesisi görünümündeki LNK Spor Parkı'nda oynuyor. Tesisin uluslararası maç kriterlerini karşılamaması nedeniyle Galatasaray mücadelesi yaklaşık 10 bin seyirci kapasiteli Daugava Stadı'na alındı. Daha çok atletizm tesisini andıran Daugava Stadı, zemini iyi görünmesine rağmen pist sebebiyle tribünlerin yeşil zemine uzaklığı ve bir uzun kenarının ağaçlarla çevrili olması nedeniyle iyi bir atmosfer oluşmasını engelledi.

MAÇTAN DAKİKALAR 6. dakikada Yunus Akgün’ün ara pasında defansın arkasında sarkan Ismail Jakobs’un sol taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ondoa’dan seken topu defans kornere gönderdi. 11. dakikada Kaan Ayhan’ın sağ kanattan pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Dries Mertens pasını içeriye çevirdi. Burada topu alan Mauro Icardi’nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti. 12. dakikada Yunus Akgün’ün ceza sahası içi sağ tarafından ortasında penaltı noktasının sol tarafında Mauro Icardi’nin kafa vuruşunda kale önünde bulunan Dries Mertens tek dokunuşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

22. dakikada Gabriel Sara’nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Barış Alper Yılmaz’ın kafa vuruşunda kaleci Ondoa meşin yuvarlağı kornere çeldi. 38. dakikada Davinson Sanchez'in kendi yarı alanından havadan uzun pasında defansın arkasında sarkan Yunus Akgün'ün ceza yayının önünde kaleci Ondoa ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2 40. dakikada Kouadio'nun pasında ceza sahası içine giren Ikaunieks'in sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Ikaunieks'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2