Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Araştırma Direkt&ouml;r&uuml; İbrahim Usul oluyor. Borsa İstanbul da son iki aydır ger&ccedil;ekleşen satışı yorumlayan Usul, bu hareketin neden olduğunu anlatıyor. Bir yandan jeopolitik riskler diğer yandan enflasyon ve faiz kıskacında olan borsada bu risklerin atlatılması sonrası &ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki d&ouml;nem bankacılık, sigortacılık, perakende, telekom&uuml;nikasyon ve ulaştırma sekt&ouml;rlerinin potansiyel barındırdığını anlatan Usul, yatırımcıların portf&ouml;ylerinin y&uuml;zde 40 ını hisse senedi y&uuml;zde 40 ını mevduat ve y&uuml;zde 20 sini ise altın varlıklarından oluşturmalarını &ouml;neriyor. Usul ucuzlayan hisse senetleri nedeniyle yatırımcıların portf&ouml;ylerinde hisse varlığını artırmalarını &ouml;nerebileceğini ifade etti. AŞAĞIDA 245 VE 200 DOLAR SEVİYELERİ VAR Borsanın i&ccedil;inde bulunduğu ortamdan sıyrılması i&ccedil;in bir ka&ccedil; ay enflasyon verisinin y&uuml;zde 2 nin altında gelmesi gerektiğini vurgulayan Usul, teknik olarak borsanın şu anda bulunduğu seviyeden 9 bin 500 puanın &uuml;st&uuml;ne &ccedil;ıkması durumunda 350 doları zorlayabileceğini aşağıda ise 245 ve 200 seviyelerinin bulunduğunu belirtti. Ancak Usul endeksin d&uuml;zeltmesini b&uuml;y&uuml;k oranda tamamladığını d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;ğ&uuml;n&uuml; başta İran ve İsrail arasındaki savaş diye adlandırılan gerginlik olmak &uuml;zere jeopolitik risklerin daha da artmaması koşuluyla toparlanmanın başlayabileceğini kaydetti. ALTIN YUKARI Y&Ouml;NL&Uuml; SEYRİNİ S&Uuml;RD&Uuml;RECEK Altına dair da g&ouml;r&uuml;şlerini aktaran Usul, başta jeopolitik gerginlik, Fed in faiz artırım s&uuml;reci ve merkez bankalarının rezervlerine altın alımları olmak &uuml;zere Ons/altın fiyatını artıran &uuml;&ccedil; &ouml;nemli unsur olduğunu dile getirerek ons/altın fiyatındaki yukarı y&ouml;nl&uuml; eğilimin devam etmesini beklediğini kaydetti. Usul ons/altın fiyatının 2 bin 900 doları aşacağını d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yor.