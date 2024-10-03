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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray RFS - Galatasaray maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        RFS - Galatasaray maçı CANLI YAYIN

        Rigas Skola (RFS) - Galatasaray maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Galatasaray, Letonya ekibi RFS ile deplasmanda karşılaşıyor. İlk haftada PAOK'u mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran sarı-kırmızılı ekip, bu maçtan da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.10.2024 - 18:32 Güncelleme: 03.10.2024 - 19:02
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        STAT: Daugava Stadyumu

        SAAT: 19.45

        HAKEM: Filip Glova

        YAYIN: TRT 1

        RFS: Ondoa, Odisharia, Ikaunieks, Savalnieks, Ndjiki, Kouadio, Prenga, Panic, Marhiev, Njie, Lipuscek.

        Galatasaray: Günay, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Mertens, Icardi.

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Letonya temsilcisi RFS ile karşılaşıyor.

        Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hedefiyle başladı. Yenilenen formatta 36 takımlı grup aşamasında yer alabilmek için play-off oynamak zorunda kalan Galatasaray, İsviçre temsilcisi Young Boys'u geçemedi.

        Galatasaray, yeni formatıyla düzenlenen "Kupa 2"deki ilk maçında Yunanistan temsilcisi PAOK'u 3-1 yendi. Sarı-kırmızılı ekip, ilk hafta maçlarını galibiyetle tamamlayan 13 takım arasında averajla 5. sırada yer aldı.

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        Letonya 1. Futbol Ligi'nde (Virsliga) geçen sezonu şampiyon tamamlayarak tarihinde ikinci kez mutlu sona ulaşan RFS ise UEFA Avrupa Ligi'ne Romanya temsilcisi FCSB'ye 4-1 yenilerek başladı.

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        ZIYECH, SALLAI, EYÜP VE GÖKDENİZ FORMA GİYEMEYECEK

        Galatasaray'da sakatlığı süren Hakim Ziyech ile UEFA listesinde adı olmayan Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürpüz ve yeni transfer Roland Sallai, RFS'ye karşı yok.

        Fas Milli Takımı'nın eylül ayı başında Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Ziyech, henüz sakatlığını atlatamadı. Genç futbolcular Eyüp ve Gökdeniz ile yeni transfer Sallai ise isimleri UEFA listesine verilmediği için karşılaşmada görev yapamıyor.

        KADRO DEĞERLERİ ARASINDA "BÜYÜK" FARK

        Galatasaray, güncel kadro değeri bakımından farklı şekilde RFS'nin önünde yer alıyor.

        Transfermarkt verilerine göre sarı-kırmızılı ekip, 288 milyon avroluk değeriyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki 36 takım arasında 7. sırada yer aldı. RFS ise 9.4 milyon avroluk değeriyle son sırada bulunuyor.

        GALATASARAY'IN GENİŞ KADROSU

        Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi için bildirdiği kadroda şu isimler yer alıyor:

        Fernando Muslera, Ahmet Şen, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Lucas Torreira, Dries Mertens, Yusuf Demir, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi, Michy Batshuayi, Victor Osimhen.

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        SARI-KIRMIZILILARIN "KUPA 2" FİKSTÜRÜ

        Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki 8 maçlık fikstürü şöyle:

        1. hafta: Galatasaray-PAOK (Yunanistan): 3-1

        2. hafta: RFS (Letonya)-Galatasaray

        3. hafta: Galatasaray-Eifsborg (İsveç)

        4. hafta: Galatasaray-Tottenham (İngiltere)

        5. hafta: AZ Alkmaar (Hollanda)-Galatasaray

        6. hafta: Malmö (İsveç)-Galatasaray

        7. hafta: Galatasaray-Dinamo Kiev (Ukrayna)

        8. hafta: Ajax (Hollanda)-Galatasaray

        RFS, SON HAFTALARINA GİRİLEN VIRSLIGA'DA LİDER

        Başkent Riga temsilcisi, Virsliga'da 78 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

        Mavi-beyazlılar, ligde çıktığı 30 müsabakada 25 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Rakip filelere 90 gol gönderen RFS, kalesinde 19 gol gördü. Ligdeki son 19 müsabakada mağlup olmayan RFS, 17 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

        Virsliga'da mücadele eden 10 takım, bir sezonda birbiriyle dörder kez karşı karşıya geliyor. Ligde toplam 36 hafta sonunda ilk sırayı alan ekip, şampiyonluğunu ilan ediyor.

        Avrupa kupalarına bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinden başlayan RFS, ikinci turda elenerek "Kupa 2" elemelerinde yoluna devam etti. Bu kulvarda mücadele edebilmek için çıktığı 4 maçı (Biri seri penaltı atışları sonunda) kazanan mavi-beyazlılar, adını 36 takım arasına yazdırdı.

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