Demet'in katilleri 15 yıl sonra yakalandı
Diyarbakır'da 2009 yılındaki ölümlü kavganın ardından Kardaş ailesinin evine düzenlenen silahlı baskında 17 yaşındaki Demet Kardaş yaylım ateşinde öldürüldü. Kardaş'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada Mehmet Ali Yiğit, Mehmet Zülfü Yiğit ve Fahri Yiğit, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yiğit ailesinin üç ferdi o günden bu yana firari durumdaydı. İki yıl önce dosyayı yeniden açan jandarma, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç kişiyi yakaladı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı kırsal Kömürtaş Mahallesi'nde 7 Eylül 2009'da akraba olan iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga çıktı.
Kavgada 39 yaşındaki Remzi Yiğit hayatını kaybetti, 42 yaşındaki ağabeyi Mehmet Yiğit yaralandı.
EVE SİLAHLI BASKIN YAPILDI
Yiğit ailesi, aynı günün akşamı kavga ettikleri Kardaş ailesinin Kömürtaş Mahallesi'ndeki evlerine silahlı baskın yaptı.
Baskında otomobil lastiği yakıp içeriye attıkları iki evden çıkanları, silahlarla yaylım ateşine tutan failler, olayla ilgisi bulunmayan Demet Kardaş'ı öldürüp, beraber yaşadığı babaannesi Ferizan Kardaş ile akrabası Zülküf Kardaş'ı yaraladı.
DAVA SONUÇLANDI, FİRARİLER BULUNAMADI
Her iki aileden gözaltına alınan 5 kişi tutuklanırken, şüphelilerden Mehmet Ali Yiğit (60), Mehmet Zülfü Yiğit (79) ve Fahri Yiğit (58) kayıplara karıştı.
Olay ile ilgili dava açılırken, şüpheliler uzun süre bulunamadı.
Bu süreçte Demet Kardaş'ın hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin dava sonuçlandı. Davada firari 3 kişi, 'Çocuğu kasten öldürme' suçundan müebbet ile 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan 24'er yıl hapis cezası aldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de yeniden çalışma başlattı.
2 yıllık takibin sonunda Jandarma Suç Araştırma Timi'nin de (JASAT) desteği ile Mehmet Ali Yiğit, Mehmet Zülfü Yiğit ve Fahri Yiğit, geçen hafta yakalandı.
Gözaltına alınan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi, işlemleri sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.