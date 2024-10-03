Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Demet'in katilleri 15 yıl sonra yakalandı | Son dakika haberleri

        Demet'in katilleri 15 yıl sonra yakalandı

        Diyarbakır'da 2009 yılındaki ölümlü kavganın ardından Kardaş ailesinin evine düzenlenen silahlı baskında 17 yaşındaki Demet Kardaş yaylım ateşinde öldürüldü. Kardaş'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada Mehmet Ali Yiğit, Mehmet Zülfü Yiğit ve Fahri Yiğit, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yiğit ailesinin üç ferdi o günden bu yana firari durumdaydı. İki yıl önce dosyayı yeniden açan jandarma, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç kişiyi yakaladı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 17:13 Güncelleme: 03.10.2024 - 17:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı kırsal Kömürtaş Mahallesi'nde 7 Eylül 2009'da akraba olan iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga çıktı.

        Kavgada 39 yaşındaki Remzi Yiğit hayatını kaybetti, 42 yaşındaki ağabeyi Mehmet Yiğit yaralandı.

        2

        EVE SİLAHLI BASKIN YAPILDI

        Yiğit ailesi, aynı günün akşamı kavga ettikleri Kardaş ailesinin Kömürtaş Mahallesi'ndeki evlerine silahlı baskın yaptı.

        Baskında otomobil lastiği yakıp içeriye attıkları iki evden çıkanları, silahlarla yaylım ateşine tutan failler, olayla ilgisi bulunmayan Demet Kardaş'ı öldürüp, beraber yaşadığı babaannesi Ferizan Kardaş ile akrabası Zülküf Kardaş'ı yaraladı.

        3

        DAVA SONUÇLANDI, FİRARİLER BULUNAMADI

        Her iki aileden gözaltına alınan 5 kişi tutuklanırken, şüphelilerden Mehmet Ali Yiğit (60), Mehmet Zülfü Yiğit (79) ve Fahri Yiğit (58) kayıplara karıştı.

        Olay ile ilgili dava açılırken, şüpheliler uzun süre bulunamadı.

        4

        Bu süreçte Demet Kardaş'ın hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin dava sonuçlandı. Davada firari 3 kişi, 'Çocuğu kasten öldürme' suçundan müebbet ile 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan 24'er yıl hapis cezası aldı.

        5

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de yeniden çalışma başlattı.

        2 yıllık takibin sonunda Jandarma Suç Araştırma Timi'nin de (JASAT) desteği ile Mehmet Ali Yiğit, Mehmet Zülfü Yiğit ve Fahri Yiğit, geçen hafta yakalandı.

        Gözaltına alınan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi, işlemleri sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        #Diyarbakır
        #cinayet
        #dava
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cem Garipoğlu'nun fethi kabir tutanağı!
        Cem Garipoğlu'nun fethi kabir tutanağı!
        İşletme müdürü, kadın çalışana kabusu yaşattı
        İşletme müdürü, kadın çalışana kabusu yaşattı
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Dağ evinde vahşet! Arkadaşını öldürüp yaktı!
        Dağ evinde vahşet! Arkadaşını öldürüp yaktı!
        "Alınacak mesafe var, sıkı duruş sürecek"
        "Alınacak mesafe var, sıkı duruş sürecek"
        Arda Güler'in büyük şanssızlığı!
        Arda Güler'in büyük şanssızlığı!
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        Zam şampiyonu oldu ancak maliyeti kurtardı
        Zam şampiyonu oldu ancak maliyeti kurtardı
        Sedan TOGG görücüye çıktı
        Sedan TOGG görücüye çıktı
        Etik ve bilim arasındaki yasaklı deney!
        Etik ve bilim arasındaki yasaklı deney!
        "Biden ve Netanyahu'nun görüşmeleri 'bağrışma' içinde geçiyor"
        "Biden ve Netanyahu'nun görüşmeleri 'bağrışma' içinde geçiyor"
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        "Aktürkoğlu'nun büyüsü"
        "Aktürkoğlu'nun büyüsü"
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        Devlet Tiyatroları sezonu “tartışmalı” açtı
        Devlet Tiyatroları sezonu “tartışmalı” açtı
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        Tatsız karşılaşma
        Tatsız karşılaşma
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        'Evet' demek kolay oldu
        'Evet' demek kolay oldu