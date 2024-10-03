Dağ evinde vahşet! Arkadaşını öldürüp yaktı!

Düzce'de dağ evinde yanmış halde cesedi bulunan Emre Başoğlu'nun (26) birlikte yaylaya gittiği arkadaşı Mehmet Ali Türken (19) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Türken'in ifadesinde, olay günü alkol almak için dağ evine gittiklerini ve Emre Başoğlu'nun kendisiyle cinsel ilişki kurmak istediğini, bunun üzerine yanında bulunan ruhsatsız silahla vurduğunu ve daha sonra evi yaktığını söylediği öğrenildi.

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ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Mehmet Ali Türken'in olaydan 17 gün önce sosyal medya hesabından, 'En güzel cinayetlerimi geçmişi öldürürken işledim. Bazıları katil dese de Rabb'im biliyor ki benimkisi nefsi müdafaa' ifadelerinin yer aldığı paylaşım yaptığı, buna da 'Dışarıdan bakınca görünmese de içimde geçmişin yaraları var, bunun hesabı ağır olacak' notunu düştüğü tespit edildi.