Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji açıkladı! Yağış yok, sıcaklıklar 2 ila 4 derece artıyor - 4 Ekim Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji açıkladı! Yağış yok, sıcaklıklar 2 ila 4 derece artıyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmezken, hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece artıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 07:38 Güncelleme: 04.10.2024 - 07:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yağış yok, sıcaklıklar 2 ila 4 derece artıyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 29°

        Ankara

        Güneşli 27°

        İzmir

        Güneşli 30°

        Antalya

        Güneşli 29°

        Trabzon

        Güneşli 24°

        Bursa

        Güneşli 30°

        Adana

        Güneşli 32°

        Diyarbakır

        Güneşli 30°

        Gaziantep

        Güneşli 29°

        Ağrı

        Güneşli 20°

        Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, kuzeydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        EDİRNE °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL °C, 26°C

        Az bulutlu

        REKLAM

        KIRKLARELİ °C, 28°C

        Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ °C, 30°C

        Az bulutlu

        A.KARAHİSAR °C, 27°C

        Az bulutlu

        DENİZLİ °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        ADANA °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        MERSİN °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        ANKARA °C, 26°C

        Az bulutlu

        ÇANKIRI °C, 26°C

        Az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 27°C

        Az bulutlu

        KONYA °C, 26°C

        Az bulutlu

        BOLU °C, 27°C

        Az bulutlu

        DÜZCE °C, 30°C

        Az bulutlu

        KASTAMONU °C, 26°C

        Az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 24°C

        Az bulutlu

        AMASYA °C, 27°C

        Az bulutlu

        SAMSUN °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        TOKAT °C, 26°C

        Az bulutlu

        REKLAM

        TRABZON °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ERZURUM °C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA °C, 25°C

        Az bulutlu

        VAN °C, 20°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 28°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beyrut'ta çok sayıda patlama
        Beyrut'ta çok sayıda patlama
        Kirada zam farkı 30 puan
        Kirada zam farkı 30 puan
        "Mourinho böyle bir adam..."
        "Mourinho böyle bir adam..."
        Beşiktaş sonunu getiremedi!
        Beşiktaş sonunu getiremedi!
        Hollanda'dan 1 puanla dönüyoruz!
        Hollanda'dan 1 puanla dönüyoruz!
        G.Saray'dan sürpriz puan kaybı!
        G.Saray'dan sürpriz puan kaybı!
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        İsrail, Batı Şeria'da bir kafeye saldırdı
        İsrail, Batı Şeria'da bir kafeye saldırdı
        Netanyahu'nun ziyaretinden sonra dinleme cihazı bulunmuş
        Netanyahu'nun ziyaretinden sonra dinleme cihazı bulunmuş
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        "Fenerbahçe bir puana üzülmeli!"
        "Fenerbahçe bir puana üzülmeli!"
        Okan Buruk ve Batshuayi'nin cezası belli oldu!
        Okan Buruk ve Batshuayi'nin cezası belli oldu!
        Tuzla'da polise ateş açtılar
        Tuzla'da polise ateş açtılar
        İsrail İran'ın petrol tesislerine mi saldıracak?
        İsrail İran'ın petrol tesislerine mi saldıracak?
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        İşletme müdürü, kadın çalışana kabusu yaşattı
        İşletme müdürü, kadın çalışana kabusu yaşattı
        Cem Garipoğlu'nun fethi kabir tutanağı!
        Cem Garipoğlu'nun fethi kabir tutanağı!
        "Alınacak mesafe var, sıkı duruş sürecek"
        "Alınacak mesafe var, sıkı duruş sürecek"
        Etik ve bilim arasındaki yasaklı deney!
        Etik ve bilim arasındaki yasaklı deney!
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?