Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 29° Ankara Güneşli 27° İzmir Güneşli 30° Antalya Güneşli 29° Trabzon Güneşli 24° Bursa Güneşli 30° Adana Güneşli 32° Diyarbakır Güneşli 30° Gaziantep Güneşli 29° Ağrı Güneşli 20°

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, kuzeydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU EDİRNE °C, 31°C Az bulutlu ve açık İSTANBUL °C, 26°C Az bulutlu REKLAM KIRKLARELİ °C, 28°C Az bulutlu ve açık KOCAELİ °C, 30°C Az bulutlu A.KARAHİSAR °C, 27°C Az bulutlu DENİZLİ °C, 32°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 31°C Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 32°C Az bulutlu ve açık ADANA °C, 33°C Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 29°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 31°C Az bulutlu ve açık