Cem Garipoğlu'nun fethi kabir tutanağı!

İstanbul'da Münevver Karabulut’u, 15 yıl önce vahşice öldüren ve 10 yıl önce cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı. Garipoğlu'nun cesedi tabuta alınarak fethi kabir işlemi tamamlandı. Fethi kabir tutanağında, "Kemiklerin serbest vaziyette olup, kefen veya cesedi çevreleyen bir bez bulunmadığı görüldü. Bir adet düğüm içeren 30x30 cm boyutunda şeffaf naylon poşet görüldü. Cesedin üzerinde kefen, bez veya cesedi çevreleyen herhangi bir materyal olmadığı tarafımızdan çıplak gözle görülmüş olup, kemikler ve kafatası dağınık bir şekilde toprak üstünde bulunmuştur" denildi. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ise "Kafatası ve kemikler dağınıktı. Ceset bütünlüğü yoktu. Tutanağa geçildi bunlar. Onu anlayamadım hiçbir kefen, bez yok. Bu birkaç alternatifi bize verebilir. 10 sene içinde kaybolmuş ya da aşınmış olabilir mi? O bana çok rasyonel gelmiyor. Sonradan kemiklerin bırakılma ihtimali kefenin olmadığı yerde çok kuvvetli bir ihtimal olarak karşımızda duruyor. O beni ziyadesiyle rahatsız etti" diye konuştu. İşte fethi kabir tutanağının detayları ve Cem Garipoğlu'nun '3' takıntısı...