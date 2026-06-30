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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu: Okan Buruk devrede!

        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu: Okan Buruk devrede!

        Bundesliga ekibi Frankfurt, Can Uzun transferinde kapıyı 60 milyon Euro'dan açsa da milli futbolcunun Dünya Kupası'nda az süre alması hesapları değiştirdi. Galatasaray artık 30 milyon Euro+bonuslar ile işi bitirmek istiyor

        Giriş: 30 Haziran 2026 - 10:57 Güncelleme:
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        Galatasaray, Can Uzun transferinde bekleme stratejisinin karşılığını almaya hazırlanıyor.

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        Dünya Kupası'nda istediği süreleri bulamayan 20 yaşındaki milli yıldızın piyasa değerinin düşeceğine inanan Sarı-kırmızılılar, Eintracht Frankfurt'un ilk etapta istediği 60 milyon Euro seviyesindeki bonservis beklentisinin değişeceğini düşünüyor.

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        Yönetim, transferi 30 milyon Euro artı bonuslarla bitirmeyi hedefliyor.

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        Avrupa kupalarına katılma hakkını kaybeden Eintracht Frankfurt'un Can Uzun'u elde tutmasının zorlaştığı belirtilirken, Galatasaray bu gelişmeyi de önemli bir fırsat olarak görüyor.

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        İngiltere'den birçok kulübün yanı sıra Napoli ve Milan'ın da ilgilendiği milli futbolcu için sarı-kırmızılılar, resmi temaslarını hızlandırmaya hazırlanıyor.

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        Okan Buruk’un görüştüğü Can Uzun cephesi de Aslan’a sıcak bakıyor. Can’ın babasının da Okan Buruk’la görüştüğü ve bu görüşmeden çok memnun kaldığı öğrenildi.

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