Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu: Okan Buruk devrede!
Bundesliga ekibi Frankfurt, Can Uzun transferinde kapıyı 60 milyon Euro'dan açsa da milli futbolcunun Dünya Kupası'nda az süre alması hesapları değiştirdi. Galatasaray artık 30 milyon Euro+bonuslar ile işi bitirmek istiyor
Galatasaray, Can Uzun transferinde bekleme stratejisinin karşılığını almaya hazırlanıyor.
Dünya Kupası'nda istediği süreleri bulamayan 20 yaşındaki milli yıldızın piyasa değerinin düşeceğine inanan Sarı-kırmızılılar, Eintracht Frankfurt'un ilk etapta istediği 60 milyon Euro seviyesindeki bonservis beklentisinin değişeceğini düşünüyor.
Yönetim, transferi 30 milyon Euro artı bonuslarla bitirmeyi hedefliyor.
Avrupa kupalarına katılma hakkını kaybeden Eintracht Frankfurt'un Can Uzun'u elde tutmasının zorlaştığı belirtilirken, Galatasaray bu gelişmeyi de önemli bir fırsat olarak görüyor.
İngiltere'den birçok kulübün yanı sıra Napoli ve Milan'ın da ilgilendiği milli futbolcu için sarı-kırmızılılar, resmi temaslarını hızlandırmaya hazırlanıyor.
Okan Buruk’un görüştüğü Can Uzun cephesi de Aslan’a sıcak bakıyor. Can’ın babasının da Okan Buruk’la görüştüğü ve bu görüşmeden çok memnun kaldığı öğrenildi.