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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eğlence mekanında kanlı gece!

        Eğlence mekanında kanlı gece!

        İzmir'in Konak ilçesinde, bir eğlence mekanında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan belediye işçisi 45 yaşındaki Şenol Tayran, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayda 1 kişi de yaralanırken, cinayetle ilgili 3 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 08:13 Güncelleme:
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        Eğlence mekanında kanlı gece!

        İzmir'de kan donduran olay, gece saatlerinde Konak ilçesi Basmane semtindeki bir eğlence mekanında meydana geldi.

        Şenol Tayran, 45 yaşında cinayete kurban gitti.
        Şenol Tayran, 45 yaşında cinayete kurban gitti.

        EĞLENCE MEKANINA GİTTİLER

        İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde işçi olarak çalıştığı öğrenilen Şenol Tayran (45) ile D.T. ve bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        İKİ ARKADAŞ DA BIÇAKLANDI

        Tartışmanın büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine Tayran ve D.T. vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ambulanslarla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Şenol Tayran, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı D.T.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

        Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, cinayetle bağlantısı olduğu belirlenen 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

        Soruşturma sürüyor.

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