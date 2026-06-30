İzmir'de kan donduran olay, gece saatlerinde Konak ilçesi Basmane semtindeki bir eğlence mekanında meydana geldi.

Şenol Tayran, 45 yaşında cinayete kurban gitti.

EĞLENCE MEKANINA GİTTİLER

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde işçi olarak çalıştığı öğrenilen Şenol Tayran (45) ile D.T. ve bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

İKİ ARKADAŞ DA BIÇAKLANDI

Tartışmanın büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine Tayran ve D.T. vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ambulanslarla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Şenol Tayran, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı D.T.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, cinayetle bağlantısı olduğu belirlenen 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Soruşturma sürüyor.