Fransızlar sıcağa karşı pencereleri folyoyla kapladı! Avrupa'da klima kullanımı neden bu kadar az?

ŞEHİRLERİN ALTINDAN GEÇEN GİZLİ SOĞUK SU ŞEBEKESİ

Gelecekteki aşırı sıcak dalgalarına karşı Avrupa, bireysel cihazlar yerine merkezi sistemlere yatırım yapıyor. Paris, Seine Nehri'nin soğuk sularını kullanarak devasa bir yeraltı bölgesel soğutma ağı inşa etti.

Müze ve hastanelerin ardından evlere de yayılması planlanan bu sistem, klimalara göre çok daha az enerji tüketerek koca bir şehri dipten serinletmeyi hedefliyor.