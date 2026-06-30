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        Haberler Yaşam Fransızlar sıcağa karşı pencereleri folyoyla kapladı! Avrupa'da klima kullanımı neden bu kadar az?

        Fransızlar sıcağa karşı pencereleri folyoyla kapladı! Avrupa'da klima kullanımı neden bu kadar az?

        Kavurucu yaz sıcaklarında pencerelerini alüminyum folyoyla kaplayan Fransızların görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Kıta genelinde evlerin neden henüz serinletilemediğini ve bu ilginç yöntemin arkasındaki mimari engelleri sizler için derledik. İşte detaylar!

        Giriş: 30 Haziran 2026 - 07:27 Güncelleme:
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        Kavurucu yaz sıcakları kapıya dayandığında Türkiye'de akla ilk gelen çözüm düğmeye basıp serinlemek olurken, kıtada durum çok farklı ilerliyor. Avrupa'da klima kullanımı binaların yapısından kültürel alışkanlıklara kadar pek çok sebeple neredeyse yok denecek kadar az seviyede kalıyor.

        Öyle ki Fransa sokaklarında pencerelerin alüminyum folyoyla kaplandığı tuhaf manzaralar yükseliyor.

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        PENCERELERDEKİ PARLAK GÖRÜNTÜNÜN SIRRI NE?

        Sıcak hava dalgaları Paris ve Berlin gibi başkentleri vurduğunda, binlerce hane yerel çözümlere sarılıyor. Fransızların pencerelerini güneş ışınlarını geri yansıtacak alüminyum folyolar veya acil durum battaniyeleriyle kaplaması, sokaklarda adeta metalik bir yansıma ordusu yaratıyor.

        Vantilatörlerin sadece sıcak havayı döndürdüğü bu evlerde, dışarıdan gelen doğrudan ısıyı kesmek hayati bir önem taşıyor.

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        ASIRLIK BİNALAR SICAK HAVAYI İÇERİYE HAPSEDİYOR

        Avrupa kentlerindeki konutların çok büyük bir kısmı, dondurucu kış soğuklarına dayanacak şekilde inşa edilmiş durumda.

        Kalın duvarlar ve yalıtım sistemleri ısıyı içeride tutmak üzere kurgulandığı için, yazın içeri sızan sıcaklık evleri adeta birer fırına dönüştürüyor.

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        Üstelik tarihi koruma kanunları nedeniyle Paris veya Roma'nın merkezindeki asırlık binaların dış cephesine klima motoru takmak tamamen yasaklanmış halde.

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        DÜNYAYI SOĞUTURKEN KENDİ SOKAĞINI ISITMAMAK

        Avrupalıların iklimlendirme teknolojilerine mesafeli durmasının arkasında ciddi bir çevre bilinci ve yüksek elektrik maliyetleri yatıyor.

        Klimaların dışarıya sıcak hava üfleyerek kent içi sıcaklığı artırması ve yüksek karbon emisyonu yaratması, yerel halk tarafından hoş karşılanmıyor. Küresel ısınmanın etkileri her yıl daha fazla hissedilse de bireysel tüketim yerine toplumsal çözümler aranıyor.

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        ŞEHİRLERİN ALTINDAN GEÇEN GİZLİ SOĞUK SU ŞEBEKESİ

        Gelecekteki aşırı sıcak dalgalarına karşı Avrupa, bireysel cihazlar yerine merkezi sistemlere yatırım yapıyor. Paris, Seine Nehri'nin soğuk sularını kullanarak devasa bir yeraltı bölgesel soğutma ağı inşa etti.

        Müze ve hastanelerin ardından evlere de yayılması planlanan bu sistem, klimalara göre çok daha az enerji tüketerek koca bir şehri dipten serinletmeyi hedefliyor.

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        BEYAZA BOYANAN ÇATILAR VE YENİ KENT ORMANLARI

        Betonun sıcaklığı emmesini engellemek adına sokaklar ve çatılar güneş ışığını uzaya geri yansıtacak özel beyaz boyalarla kaplanıyor. Belediye planlamalarında rüzgar koridorları oluşturuluyor ve yakın gelecekte metropollerin yarısının yeşil alanlara dönüştürülmesi amaçlanıyor.

        Kıta, evlerin pencerelerindeki alüminyum folyo çaresizliğinden, doğayı ve mimariyi birleştiren kalıcı bir dönüşüme doğru ilerliyor.

        Görsel kaynak: AA

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